Para mí, esta película es mucho mejor que 'Interestelar': la joya en streaming que rompe con la ciencia ficción más light

La reflexión es una característica poco habitual cuando se trata de películas sobre la llegada de seres invasores de otras galaxias o dimensiones. En la mayoría de los casos, se priorizan la acción, la estrategia y, sobre todo, la destrucción de la amenaza extraterrestre.

Las preguntas que se hace la humanidad sobre lo que realmente buscan estos visitantes suelen centrarse más en descubrir sus intenciones y resolver el conflicto, con la esperanza de que desistan y se marchen, que en una verdadera reflexión.

Sin embargo, en esta película la historia cambia y nos enfrentamos a un relato más moderado e incluso realista (dentro de lo que es científicamente posible), en el que se prioriza la mayor arma y la mejor herramienta para resolver un conflicto de forma pacífica: lapalabra.

El lenguaje como arma y salvación

Generalmente, el protagonista prototípico sería un militar o un científico altamente cualificado, preparado para destruir cualquier amenaza posible. En este caso, como ya hemos podido comprobar, no se trata de una película al uso, y en La llegada, dirigida por el canadiense Denis Villeneuve, el personaje central está muy lejos de encajar en ese molde.

Louise Banks es una reputada lingüista reclamada por el gobierno para descifrar el mensaje que estos seres intergalácticos parecen querer transmitir. Con la ayuda de un físico llamado Ian Donnelly, ambos se embarcan en una carrera contrarreloj para frenar el impulso militar y su tendencia a la destrucción antes que al entendimiento.

A lo largo de ese pulso contra el poder gubernamental internacional, los dos intentarán cumplir su misión mientras se enfrentan a dilemas que pondrán a prueba su forma de entender el mundo y a sí mismos. El peso de esta interpretación tan poco habitual recae en Amy Adams, Jeremy Renner y Forest Whitaker, que encarnan a los personajes principales y al principal representante del poder militar, respectivamente.

Dónde ver La llegada

La película se encuentra actualmente disponible en Netflix. Esta historia profundamente reflexiva pondrá a prueba tus propios dilemas sobre la realidad, la predestinación y la posibilidad de entendernos más allá de nuestra especie.

Enormemente elogiada por su visión única de una temática usual, la película cuenta con 8 nominaciones a los Premios Óscar (incluidas Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion Adaptado y Mejor Fotografía), y obtuvo 1 estatuilla por Mejor Edición de Sonido. También fue nominada a los Globos de Oro y a los BAFTA, acumulando un total de 71 premios ganados y 268 nominaciones en todo el mundo. Un reconocimiento que demuestra que, igual que la palabra, el cine tampoco entiende de fronteras.