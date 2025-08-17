Esta serie psicológica es la gran olvidada de MARVEL. Está en streaming y trata sobre el personaje más infravalorado del UMC

MARVEL lleva más de una década cosechando grandes éxitos con sus colosales superproducciones para la gran pantalla, pero también ha maravillado a los espectadores en las plataformas de streaming con series de la talla de ‘Luke Cage’, ‘Daredevil’ o, más recientemente, ‘Loki’.

Pero la serie que venimos a recomendarte en el día de hoy dista mucho de esa faceta tan comercial de las últimas series de MARVEL, que está muy bien para entretenerse un poco, pero irremediablemente te deja con ganas de más porque carece de esa profundidad. La serie psicológica que te recomendamos hoy está creada por Noah Hawley junto a FX y MARVEL Television y trata sobre uno de los personajes de MARVEL más desconocidos e infravalorados. Hablamos de ‘Legión’.

‘Legión’ no es la típica serie de superhéroes de Marvel. En mi opinión, es infinitamente mejor. Una serie con un presupuesto inferior a otras producciones de MARVEL –lo cual se percibe notoriamente en los efectos especiales de su primera temporada– pero, en mi opinión, su psicodélico ritmo y su gran reflexión sobre la psique humana la convierten en una de las mayores obras magistrales de la historia de la industria cinematográfica. Muy chula. ¡Y no estoy exagerando!

¿Quién es Legión?

Legión, Marvel Comics Marvel Comics

La serie ‘Legión’ tiene como principal protagonista a David Haller (Dan Stevens) un joven diagnosticado con esquizofrenia que resulta ser el hijo de Charles Xavier (Profesor X), fundador de los X-Men. No es un superhéroe, sino una especie de héroe-villano devorado por su inmenso poder. Al igual que su padre, Legión tiene unos poderes psíquicos asombrosos y, de hecho, la trama principal de esta serie gira entorno a su descubrimiento.

Está producida por MARVEL Television e inspirada en el personaje de los cómics de los X-Men y, lo cierto, es que el concepto se entiende bastante bien. Además, la narrativa es una auténtica maravilla y profundiza mucho sobre temas filosóficos. Es más mental de lo que parece en principio, da qué pensar.

‘Legión’: una serie adictiva, psicodélica y muy diferente

'Legión' FX y Marvel Television

La mente del personaje Legión te hará viajar hasta mundos inimaginables. La serie, aunque hemos de advertir que los primeros episodios son algo más flojos, en cuanto coge ritmo es una delicia para todos los sentidos a través de laberintos psicodélicos, psicología existencial y control mental.

En cuanto a su narrativa, gira entorno a David Halles, hijo del Profesor X, quien está internado en un centro psiquiátrico. Será allí donde conozca a otros amigos y descubra, junto a ellos, el alcance de su poder.

Una de las cosas que más nos gustó de ‘Legión’ son las escenas con un fondo de color blanco en la que se presentan una serie de metáforas y alegorías –su readaptación de la alegoría de la caverna de Platón es una auténtica delicia– que relatan a la perfección nuestros instintos más primarios como especie.

Pero lo mejor de este tipo de escenas es que casan a la perfección, como en una extraña aunque sinuosa armonía celestial, con la trama de cada episodio. En definitiva, súper recomendable. Pero, insistimos, aunque los primeros episodios sean un poco flojos, merece muchísimo la pena seguir para disfrutar de el conjunto psicodélico de emociones que nos ofrece.

Dan Stevens se marca una interpretación extraordinaria como Legión, parece haber nacido expresamente para ese papel. Aunque otros actores del elenco como Jemaine Clement, quien encarna a Oliver Bird; también están muy a la altura.

Tráiler

A continuación te dejamos con el tráiler oficial de la serie:

Reparto

Esta es la lista del elenco principal de 'Legión':

Dan Stevens

Rachel Keller

Aubrey Plaza

Bill Irwin

Jeremie Harris

Amber Midthunder

'Legión', actualmente, está disponible en exclusiva en Disney+ y tiene tres temporadas. Puedes adquirir una suscripción a la plataforma a partir de 5,99 euros al mes.