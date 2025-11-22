Un estudio identifica la enzima que conecta el alcohol con las enfermedades hepáticas y demuestra que inhibirla puede proteger el hígado

Un grupo de investigadores estadounidenses ha identificado una enzima que podría explicar por qué el consumo de alcohol no solo daña el hígado, sino que también refuerza la adicción. Este estudio, señala que bloquear esa enzima reduce tanto el deseo de beber como las lesiones hepáticas asociadas.

El estudio se centró en la ketohexocinasa (KHK), una pieza clave en el metabolismo de la fructosa. Según los autores, el alcohol activa una ruta metabólica que hace que el propio cuerpo genere fructosa interna, un azúcar que alimenta un ciclo poco favorable: aumenta las ganas de seguir bebiendo y favorece el daño hepático.

Una enzima que conecta alcohol, azúcar y daño hepático

Para comprobar este proceso, los investigadores realizaron pruebas en ratones modificados para carecer de KHK o tratados con un inhibidor. Los resultados fueron bastante claros: los animales bebieron menos alcohol, mostraron menos actividad cerebral ligada a la adicción y desarrollaron menos acumulación de grasa e inflamación en el hígado.

El trabajo apunta también a que este mecanismo podría estar presente en otras enfermedades hepáticas, como la enfermedad esteatósica metabólica. Si se confirma, bloquear la KHK podría ofrecer beneficios más amplios que los relacionados únicamente con el consumo de alcohol.

“El alcohol secuestra el metabolismo del azúcar de una forma que impulsa el consumo y empeora el daño hepático”, explica Miguel A. Lanaspa, uno de los autores del estudio.

Aun así, los investigadores insisten en que son resultados preliminares obtenidos en modelos animales. El siguiente paso será evaluar si bloquear esta enzima es seguro y eficaz en humanos. Si funciona, podría convertirse en una nueva vía de tratamiento para la dependencia del alcoholy las enfermedades hepáticas asociadas.