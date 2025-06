La Fórmula 1 es un espectáculo, pero pero su verdadera magia la esconde Lenovo (y yo la he visto en Montmeló)

Este pasado fin de semana, la adrenalina se palpaba en el aire del Circuit de Barcelona-Catalunya. Los monoplazas de Fórmula 1 rugían en la sesión de Entrenamientos Libres de Montmeló, y yo estaba allí, invitado por Lenovo.

La Fórmula 1 es, sin duda, un espectáculo que te atrapa, seas o no fan de la velocidad. Pero más allá de los monoplazas, la estrategia de los pilotos o el trabajo en boxes, hay una magia oculta: la tecnología que lo hace posible. Y es justo ahí donde la colaboración entre la F1 y Lenovo, que se ha consolidado como Global Partner y Global Technology Partner desde este año 2025, cobra sentido.

Mi visita no solo fue para ver coches pasar a más de 300 kilómetros por hora, sino para entender cómo la F1, el mayor espectáculo de automovilismo a nivel global, confía en la tecnología de Lenovo. Es una alianza que va más allá de un simple patrocinio, buscando empujar los límites para crear un deporte "más rápido, más inteligente y más sostenible". Y os aseguro que lo que ocurre entre bambalinas es tan fascinante como la propia carrera.

La tecnología presente en el corazón de la pista (y fuera de ella)

Equipos como el ThinkPad X9 son utilizados en los centros de procesamiento de datos de F1 Lenovo

Imagina un despliegue tecnológico brutal que se extiende por toda la organización de la Fórmula 1. Hablamos de ordenadores portátiles y de escritorio, tanto de consumo como empresariales, monitores, tablets y smartphones motorola. Todo esto no solo da soporte a ejecutivos, sino que es fundamental para los ingenieros que trabajan a pie de pista, beneficiando a más de 600 empleados.

Lo más impresionante es la fiabilidad de este hardware. Está diseñado para rendir en las condiciones más exigentes: se golpea, se somete a temperaturas extremas, se expone a polvo, y aun así, cumple su función en cada una de las 24 carreras de la temporada 2025.

Pero la cosa va más allá del hardware resistente. Las estaciones de trabajo de alta gama de Lenovo son el cerebro detrás de actividades pesadas como el diseño CAD, la creación de gráficos y la edición de vídeo por parte del equipo de la F1. Esto permite que se produzcan gráficos a una velocidad mucho mayor. Además, Lenovo y la F1 están probando los últimos PC con IA de Lenovo, como el el Lenovo ThinkPad X9, para explorar cómo pueden mejorar la productividad, permitir una colaboración más inteligente y elevar la creatividad.

Los dispositivos de Lenovo también son cruciales para la experiencia del fan. Recogen datos in situ, mejoran el almacenamiento de datos en las carreras y ayudan a crear contenido más atractivo y personalizado, haciendo que los aficionados se sientan como si estuvieran sentados al volante. Para que os hagáis una idea de la escala, se transfieren alrededor de 500 terabytes de datos durante un fin de semana de carrera.

Detrás de las cámaras

Desde el ETC se gestionan todos los "streams" de imagen y sonido que llegan en directo Lenovo

La cobertura de la Fórmula 1 es un prodigio técnico. Los sistemas de computación de alto rendimiento (HPC) de Lenovo se encargan de la transmisión de vídeo y la retransmisión del evento, asegurando que la cobertura se mantenga al ritmo de las decisiones que se toman en fracciones de segundo.

Para que eso sea posible, existe el Centro Técnico de Eventos (ETC), una instalación transportable que es la más grande y compleja de su tipo en el mundo (en la que pude colarme para asistir a un brief por parte de uno de los miembros del equipo, pero que, por razones de confidencialidad, no pude fotografiar ni grabar). Cuando se monta, ocupa una superficie de 25 por 15 metros y alberga 750 equipos que ejecutan más de 40 sistemas de software a medida.

Durante un fin de semana de carrera, procesa entre 350.000 y 400.000 eventos de transpondedores de cronometraje, produce entre 750 y 800 páginas de documentos oficiales electrónicos y genera aproximadamente entre 300 y 400 GB de datos por evento. La plataforma de virtualización de Lenovo proporciona la potencia de cálculo necesaria para estas operaciones.

El Media & Technology Center está ubicado en Reino Unido Lenovo

Pero la magia no solo ocurre en el circuito. Gran parte del procesamiento y los sistemas de publicación se han trasladado al Centro de Medios y Tecnología (M&TC), una nueva instalación de producción en Biggin Hill, Reino Unido.

Este centro ejecuta más de 180 sistemas de software a medida, y su plataforma de virtualización de Lenovo cuenta con 270 máquinas virtuales para gestionar la carga de trabajo.

De hecho, en el M&TC se utilizan más de 400 monitores Lenovo. Entre el ETC y el M&TC, se transfieren alrededor de 500 terabytes de datos por fin de semana de evento, con un pico de ancho de banda de unos 8,5 Gbps al inicio de un evento.

La cantidad de cámaras y micrófonos desplegados es alucinante: 28 cámaras UHD en pista, además de cámaras especiales sin tripulación, heli-cams estabilizadas, cámaras en boxes, y más de 93 cámaras por coche, con hasta nueve por monoplaza. A esto se suman más de 150 micrófonos a medida por todo el circuito y en los coches. Todo para producir más de 500 horas de televisión en vivo y más de 200 horas de contenido postproducido a lo largo de la temporada.

Más allá de la velocidad: innovación y sostenibilidad

Losd equipos de Lenovo son los protagonistas en la sombra de cada campeonato de F1 Lenovo

La colaboración entre Lenovo y la Fórmula 1 no solo impulsa el rendimiento, sino que también mira hacia el futuro de la sostenibilidad. Lenovo, a través de su Servicio de Recuperación de Activos (ARS), ayuda a la F1 a implementar una estrategia sostenible para la eliminación de equipos que ya no utiliza la organización.

Esto no solo compensa parte del coste de la renovación tecnológica, sino que también mejora la seguridad con una destrucción de datos segura y fiable, y contribuye a los objetivos de sostenibilidad de la organización al reciclar la tecnología de forma más responsable.

Mi visita a Montmeló fue una ventana a un mundo donde la potencia bruta de los coches se fusiona con una red tecnológica invisible, pero omnipresente. La Fórmula 1 no es solo un deporte; es un laboratorio en constante evolución, y Lenovo es una pieza fundamental de esa compleja maquinaria que nos deslumbra cada fin de semana.