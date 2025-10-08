La hija del famoso actor Robin Williams: "Parad de enviarme vídeos de mi padre hechos con IA"

Las recreaciones de su padre generadas por inteligencia artificial no son para Zelda Williams un homenaje, sino algo muy distinto: una distorsión grotesca de su memoria. La hija del inolvidable actor estadounidense Robin Williams ha estallado ante dichas creaciones, mostrando a través de su perfil en Instagram su profundo malestar.

Con esta declaración, la hija del genial actor galardonado con el Oscar a mejor actor de reparto en 1997 por su papel en El indomable Will Hunting busca poner de manifiesto la crudeza y la alarmante falta de alma de unas creaciones sintéticas, incapaces de capturar la esencia de la persona a la que pretenden emular y a las que incluso YouTube retiró la posibilidad de monetización.

Una batalla por el legado en la era digital

Publicación de Zelda Williams Instagram

La crítica de la joven de la saga nace de un hartazgo profundo. Williams ha pedido públicamente que la gente deje de enviarle estas imágenes, una práctica que considera una "tontería" y que, sobre todo, choca frontalmente con lo que su padre habría querido.

"Por favor, si tienen algo de decencia, dejen de hacerle esto a él y a mí, a todos incluso, y punto. Es una tontería, es una pérdida de tiempo y energía, y créanme, no es lo que él querría"

Su postura va más allá de una simple molestia personal; es una defensa del legado de un artista que, asegura, siempre fue muy protector con su trabajo y su imagen. Una filosofía que caló en su hija Zelda, quien mostrara su apoyo al Sindicato de Actores durante su huelga en el año 2023.

En este sentido, la actriz sostiene que la inteligencia artificial, lejos de alumbrar el futuro del arte, representa una herramienta mediocre para reciclar el pasado. En su opinión, esta tecnología se limita a reinterpretar de forma deficiente lo que ya existía, vaciando de significado la obra original: "Y por el amor de Dios, dejad de llamarlo 'el futuro', la IA solo está reciclando y regurgitando mal el pasado para que se vuelva a consumir", señaló en su publicación.

Estas recientes declaraciones no son un hecho aislado. La postura de Zelda Williams viene de lejos, pues ya en 2023 como hemos indicado previamente había expresado su honda preocupación por el uso de la IA para emular las voces de actores fallecidos, quienes no pueden dar su consentimiento.

Su intervención en aquel momento se enmarcó en la gran agitación que vivía la industria del cine en Estados Unidos, mostrando su firme apoyo a la lucha del Sindicato de Actores (SAG) contra la utilización indiscriminada de estas herramientas. Un campo en el que Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y firme impulsor de la inteligencia artificial, aboga por un nuevo marco de regulación y reconocimiento de derechos de autor.

Por todo ello, la voz de Zelda Williams se erige como un poderoso recordatorio sobre los límites éticos de la tecnología. Su lucha no es solo la defensa de un recuerdo personal, sino un llamamiento a proteger la herencia humana de figuras icónicas frente a una ola de réplicas digitales que amenaza con banalizar su contribución a la cultura y su memoria.