iOS 26 llegará recortado a Europa: esta es la función que no podremos disfrutar

La Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea ha obligado a Apple a realizar numerosos cambios en sus plataformas, como modificar las normas del App Store, permitir la descarga de apps fuera de su tienda o renunciar a lanzar ciertas funciones en territorio europeo. Recientemente, Apple confirmó que iPhone Mirroring no llegará a nuestros Mac con macOS 26 Tahoe, pero no será la única función afectada, ya que hay otra de iOS 26 que tampoco estará disponible.

Así lo ha confirmado la compañía a The Wall Street Journal. No es ningún secreto que los usuarios de la Unión Europea tenemos un iOS algo distinto al de otras regiones: podemos descargar tiendas alternativas al App Store, elegir las aplicaciones por defecto o no podemos usar Safari sin seleccionar antes un navegador predeterminado.

El tener un iOS diferente tiene ventajas y desventajas. Las ventajas son que los usuarios tienen mucha más libertad, pero las desventajas son que no podemos disfrutar de algunas funciones o tenemos que sufrir retrasos como ocurrió con las funciones de Apple Intelligence, que se lanzaron más tarde en la región. Y volverá a ocurrir lo mismo con iOS 26.

Una de las novedades más prometedoras de la app Mapas

Kyle Andeer, vicepresidente legal de Apple, ha confirmado a The Wall Street Journal que una de las funciones de iOS 26 no llegará a la Unión Europea y que están valorando la posibilidad de que sean varias las afectadas. La función en cuestión es una de las grandes novedades de la app Mapas.

Se trata de Lugares visitados, una funcionalidad que permite al iPhone crear un registro inteligente de todos los lugares que visitamos. Por suerte, no es de las novedades más importantes que llegarán con iOS 26, pero deja clara una de las grandes desventajas de la DMA: provoca que no podamos disfrutar de ciertas funciones.

¿En qué consiste exactamente Lugares visitados? Esta nueva función de iOS 26 detecta de forma inteligente los sitios en los que pasamos más tiempo —como restaurantes o tiendas— y los guarda automáticamente en la app Mapas. Apple había diseñado esta función con la privacidad por bandera: los datos están protegidos con cifrado de extremo a extremo, Apple no puede acceder a ellos y se pueden borrar de forma sencilla.

Sin embargo, ni siquiera estas garantías de privacidad han sido suficientes en territorio europeo. Por esta razón, esta función no estará disponible en la Unión Europea. Actualmente, Apple tiene varios frentes abiertos a causa de la DMA, y esa inseguridad jurídica ha provocado que algunas funciones no lleguen, como es el caso de iPhone Mirroring.

Por ahora, ya sabemos qué función no llegará a la UE con iOS 26, pero la compañía ha confirmado que está analizando todas las novedades, por lo que es posible que veamos más ausencias en el futuro. Lo descubriremos durante las próximas betas o con la versión final.