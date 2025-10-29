Jensen Huang, CEO de NVIDIA, lo tiene claro: "Es el mayor proyecto informático de la historia"

El crecimiento de la inteligencia artificial ha sido descomunal a lo largo de los últimos meses. Las principales compañías tecnológicas del sector están luchando por conseguir alcanzar la superinteligencia pero esto podría conllevar graves peligros. Recientemente, Mark Zuckerberg insinuaba que su compañía Meta ya tenía a la vista la creación de una superinteligencia pero añadía que para desarrollar un proyecto de semejantes magnitudes necesitarán mitigar las posibles fatalidades que ello podría acarrear a la sociedad.

De hecho, personajes célebres como el historiador Yuval Noah Harari se muestran mucho más temerosos ante la posibilidad de que la inteligencia artificial siga incrementando su autonomía. Hace poco comparaba la IA con la inmigración, asegurando que reemplazará miles de millones de empleos alrededor del mundo. Sus declaraciones contrastan enormemente con las palabras del CEO de NVIDIA, Jensen Huang, quien está completamente emocionado con el acuerdo de su empresa con OpenAI.

NVIDIA realizará una inversión de 100.000 millones de dólares en la construcción de centros de datos e infraestructuras que acomoden la próxima revolución de la inteligencia artificial de OpenAI. La compañía desplegará 10 GW de potencia equivalente al rendimiento de casi 5 millones de procesadores gráficos con el fin de alcanzar la superinteligencia.

¿Qué es "la superinteligencia"?

La superinteligencia es una forma de inteligencia artificial, que superará las capacidades humanas en todas las áreas Euronews

Compañías como OpenAI, Meta, Google o Microsoft han centrado todos sus esfuerzos en seguir potenciando y optimizando sus modelos de lenguaje para ofrecer a los usuarios de sus plataformas soluciones de IA cada vez más avanzadas. Desde corregir y perfeccionar textos de correos electrónicos hasta generar impresionantes vídeos deepfake de personajes célebres. Las posibilidades son infinitas. Hoy en día, se puede hacer prácticamente cualquier cosa que sueñes imaginar con la inteligencia artificial.

Pero los límites de la inteligencia artificial se sitúan más allá de las estrellas, donde el manto de constelaciones que cobija a las máquinas se prepara para bailar al ritmo de su propia creación, la superinteligencia. Hasta ahora, la autonomía de la inteligencia artificial se limita a nuestros propios sueños. Pero en un futuro, la IA se convertirá en superinteligencia; un término, un concepto dedicado a definir una forma de inteligencia artificial capaz de sobrepasar los conocimientos humanos en todas las áreas.

El CEO de NVIDIA está entusiasmado con el gran proyecto de OpenAI

Jensen Huang, CEO de Nvidia David Paul Morris/Bloomberg

Jensen Huang, quien en los últimos días hablaba sobre la eterna lucha entre China y Occidente, está ilusionadísimo con la colaboración de su compañía con OpenAI. Cree que estamos a punto de ver nacer el mayor proyecto informático desde la creación de Internet.

El director ejecutivo de NVIDIA estuvo hablando con la CNBC junto a Sam Altman para hablar sobre su importante alianza estratégica con el despliegue de 10 GW de los sistemas de NVIDIA. En la entrevista, Jensen Huang hablaba maravillas sobre el proyecto.

Este es el mayor proyecto de infraestructuras de inteligencia artificial de la historia. Es el mayor proyecto informático de la historia. Bien, la razón de ello reside en que la demanda computacional está por los cielos para Open ahí. Ya sabes, ChatGPT es el proyecto de inteligencia artificial más revolucionario de la historia. Lo usa todo el mundo, cada industria, cada país.

Asimismo, también añadía que la asociación de su marca con OpenAI facilitará la infraestructura necesaria para "llevar la inteligencia artificial de los laboratorios al mundo". Cree que se trata de un proyecto monumental y que va a transformar el mundo en el que vivimos.