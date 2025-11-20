'Joey', spin-off de 'Friends', ya tiene final: NBC sube a YouTube los 8 últimos e inéditos episodios

Cuando Friendsterminó en 2004 dejó un vacío en todos nosotros, pero también en los actores que durante 10 temporadas habían dado vida a Ross, Rachel, Chandler, Monica, Phoebe y Joey. Por supuesto también en NBC, la cadena y productora que vio cómo su gallina de los huevos de oro llegaba al final de sus días.

Para tratar de paliar el golpe nació Joey, un spin-off que en España se emitió en diferentes cadenas durante un corto periodo de tiempo pero que nunca tuvo ni la calidad ni la aceptación de la serie matriz. Pero no está tan mal y merece la pena concederle al menos un visionado. Además, son solo 2 temporadas, aunque hasta ahora no habíamos podido ver los últimos 8 episodios; ni nosotros ni casi nadie.

Ahora sí, adiós a Joey Tribbiani

Hasta ahora, repetimos, porque NBC ha decidido poner fin a casi dos décadas de incertidumbre y ha subido a YouTube los ocho capítulos que quedaron sin emitir en Estados Unidos y en otras partes del mundo tras la cancelación de la serie en 2006.

Estos episodios, que sí llegaron a verse internacionalmente en países como Irlanda o Brasil y que incluso tuvieron un lanzamiento limitado en DVD en Canadá, permanecían inéditos para el gran público. Desde ya mismo, no obstante, pueden verse gratuitamente en el canal oficial de Friends, junto al resto de los 46 episodios que componen la serie. Incluso hay creada una lista.

El reparto, encabezado por Matt LeBlanc, incluía también a Drea de Matteo como Gina, Paolo Costanzo como Michael, Andrea Anders como Alex y Jennifer Coolidge como Bobby. La serie llevaba la firma de Scott Silveri y Shana Goldberg-Meehan, veteranos productores de Friends.

A lo largo de sus dos temporadas contó con apariciones puntuales como la de Adam Goldberg y recuperó a Robert Costanzo como Joey Tribbiani Sr., único personaje de la serie madre que repitió papel.

Qué podemos esperar de Joey

Joey sigue al entrañable actor que, tras dejar Nueva York, se enfrenta a la industria televisiva de Los Ángeles en su intento por impulsar su carrera. Allí convive con su hermana Gina y su brillante sobrino Michael, mientras se enfrenta a castings, amistades nuevas y oportunidades laborales que ponen a prueba su optimismo y su talento.