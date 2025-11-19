Ricky Gervais vuelve a Netflix en diciembre

El genio creador de la The Office original; la británica, no la americana, aunque casi todos tengamos como tal a la de Michael Scott, tiene en su haber otras series, como por ejemplo la muy recomendableAfter Life, pero sobre todo especiales de comedia en forma de monólogos, que es a lo que a él realmente se le da bien.

Eso, e incordiar al personal con sus declaraciones y gracias que no dejan títere con cabeza y que siempre rayan en lo políticamente incorrecto, y de hecho eso mismo sirvió para que uno de sus especiales, Ricky Gervais: Armageddon, fuera de lo más controvertido pero también visto en Netflix en 2023.

Más comedia irreverente antes de fin de año

Desde entonces, el también actor, guionista y productor ha seguido recorriendo medio mundo con Mortality, su nuevo espectáculo, que ahora ya tiene fecha de llegada a Netflix: 30 de diciembre de 2025. La plataforma lo ha anunciado como su nuevo especial global, filmado durante una de las paradas de la gira en el London Palladium y concebido para cerrar el año con una hora de comedia en la que, como es habitual en él, "no hay tema prohibido".

Aunque Netflix no ha confirmado aún su lanzamiento en España, lo esperable, teniendo en cuenta que todos sus monólogos anteriores se estrenaron simultáneamente en nuestro territorio, es que este especial aterrice aquí el mismo día.

Conociendo más a Gervais

Mortality supone el cuarto monólogo del británico dentro de la plataforma, tras Humanity (2018), Supernature (2022) y Armageddon (2023). Los tres acumulan juntos casi 29 millones de visionados entre 2023 y mediados de 2025 según los propios informes de Netflix, consolidando a Gervais como uno de los nombres más potentes del stand-up internacional.

El propio cómico ha declarado en el comunicado oficial creer que "Mortality es mi show más honesto y confesional hasta la fecha, y también mi gira favorita. Sigo sin creerme el privilegio que supone viajar por el mundo haciendo reír a la gente".

En este nuevo especial, Gervais reflexiona sobre la vida, la muerte y el estado del mundo con su mezcla habitual de humor negro, sinceridad incómoda y ese punto de provocación que ha marcado toda su carrera, desde The Office hasta sus años como maestro de ceremonias de los Globos de Oro. El espectáculo también continúa la tradición del humorista de destinar parte de los ingresos del tramo final de cada gira a causas benéficas.