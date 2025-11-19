La historia de los Beatles contada por los Beatles en la remasterización de la serie documental de Disney+

Formada en Liverpool en la década de los 60, The Beatles, o los Beatles como siempre los hemos conocido dentro de nuestras fronteras, ha sido sin duda una de las bandas más influyentes de toda la historia de la música, una historia que se ha narrado en forma de documental en más de una ocasión. Y en un futuro también en forma de largometrajes.

Disney+ alberga la mayoría de ellos, al menos los que más merecen la pena, contando así en su librería con algunos tan recomendables como Let It Be, restaurado a partir del original de 1970, Beatles '64, producido por Martin Scorsese, o The Beatles: Get Back, una de las miradas más concienzudas al grupo con Peter Jackson en la dirección y con acceso a más de 60 horas de metraje inédito hasta entonces.

A todos ellos se sumará muy prontoThe Beatles Anthology, que llegará en exclusiva a Disney+ el 26 de noviembre con el estreno de sus tres primeros episodios, a los que seguirán tres más el día 27 y otros tres el 28.

Mejorando lo presente

Se trata de la remasterización de la serie documental original emitida en 1995, una producción de Apple Corps que vuelve ahora con una profunda actualización supervisada por el equipo responsable de los materiales audiovisuales del grupo.

Esta nueva versión incluye una remasterización completa de la imagen y una mezcla de sonido renovada, desarrollada en colaboración con los técnicos de Park Road Post, el estudio afincado en Wellington y estrechamente ligado a los proyectos de, nuevamente, Peter Jackson.

El objetivo ha sido recuperar y mejorar todo el material disponible para ofrecer una experiencia visual y sonora acorde con los estándares actuales, manteniendo la autenticidad del contenido original.

No lo habíamos visto todo

La serie recorre los ocho años de trayectoria de los Beatles como banda: desde los primeros pasos marcados por la ambición y las interminables giras hasta el estallido de la Beatlemanía y su consolidación como fenómeno mundial.

Lo hace, además, a través de la voz de sus propios integrantes. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr repasan de primera mano las etapas clave de su carrera, las tensiones que marcaron su evolución y el proceso creativo detrás de algunas de las canciones más influyentes del siglo XX.

El noveno episodio incorpora además imágenes inéditas de Paul, George y Ringo durante la gestación del proyecto original en los años 90, así como fragmentos del trabajo que dio lugar a la serie y al proyecto musical asociado.