Robots humanoides
Lei Jun, CEO de Xiaomi, afirma que los robots humanoides reemplazarán procesos humanos en las fábricas en un plazo máximo de cinco años
Xiaomi da un paso más y pone fecha a un cambio que, según su CEO, redefinirá por completo cómo se fabrican los productos que usamos a diario
Durante el último año, la industria tecnológica ha visto cómo los robots humanoides pasaban de ser demostraciones llamativas a convertirse en proyectos piloto dentro de fábricas reales. entre ellos, modelos como Optimus o Digit ya han empezado a realizar pruebas en líneas de montaje, lo que ha abierto un debate creciente sobre productividad, seguridad y el futuro del empleo. En ese contexto, las palabras del director ejecutivo de Xiaomi, Lei Jun, no llegan en vacío: llegan en un momento en el que todos miran hacia las mismas máquinas.
De acuerdo con lo publicado por Interesting Engineering, Lei Jun ha asegurado que el salto definitivo llegará antes de lo que muchos esperan puesto que, según él, los próximos cinco años serán decisivos y marcarán una transición acelerada en la manufactura global. Y es que no habla de un avance gradual, sino de un giro rápido impulsado por la IA y por robots capaces de asumir tareas hoy reservadas a trabajadores humanos.
Esa predicción llega mientras China acelera su carrera hacia fábricas más inteligentes, en la que el país ha convertido la automatización en una prioridad estratégica y gigantes como BYD, Foxconn y Huawei ya han anunciado inversiones masivas en robótica avanzada. En este panorama, Xiaomi no quiere quedarse atrás, y sus movimientos recientes dejan claro que el salto humanoide forma parte central de su hoja de ruta.
La compañía asegura que la transformación ya ha empezado: su fábrica de vehículos eléctricos ha sustituido inspecciones manuales por sistemas basados en IA que escanean piezas en apenas dos segundos, diez veces más rápido que un operario y cinco veces más preciso. Además, según su CEO, “eso es solo el primer paso”.
El plan de Xiaomi: robots en cinco años y fábricas de precisión extrema
La empresa lleva años preparándose. En 2022 presentó a CyberOne, un robot humanoide todavía experimental, pero que sirvió como plataforma para ampliar sus equipos de ingeniería y reforzar su investigación en IA, robótica y sistemas inteligentes para sus propios coches eléctricos, de forma que, desde entonces, Xiaomi ha convertido la automatización en uno de los pilares de su estrategia industrial.
Lei Jun sostiene que las fábricas inteligentes ofrecen beneficios inmediatos: menos errores, procesos más rápidos y una cadena de producción que se ajusta sola sin necesidad de parar máquinas. Afirma que este tipo de automatización abre un nuevo mercado industrial valorado en más de un bllón de euros y que ninguna empresa podrá conquistarlo sola, sino mediante alianzas y plataformas compartidas.
Mirando al futuro, Xiaomi ya fija una fecha: dentro de cinco años, los robots humanoides formarán parte activa de sus líneas de producción encargándose de tareas repetitivas, precisas y físicamente exigentes, permitiendo que los trabajadores humanos pasen a funciones más creativas: planificación, diseño y desarrollo técnico.
Estas decisiones también se alinean con la estrategia nacional china, que apuesta por dejar atrás modelos basados en mano de obra barata y adoptar sistemas de automatización avanzada para sostener el liderazgo industrial del país. Lei Jun ve los próximos cinco años como una ventana decisiva, por lo que, si su predicción se cumple, los robots humanoides no serán un complemento, sino una pieza fundamental en la red de fábricas de Xiaomi, y quizá, del resto del mundo.
