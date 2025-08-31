Marc Benioff, CEO de Salesforce, a contracorriente con la IA: "Cualquiera que use las iniciales AGI es extremadamente peligroso"

El universo tecnológico parece estar mostrando una división que tiene como epicentro a la inteligencia artificial. Pocos son los que dudan de su utilidad, pero sí existe debate entre lo lejos que puede llegar y lo pronto que pueda hacerlo. El bando de los escépticos ha sumado un nuevo miembro en las últimas horas personificado en Marc Benioff, director ejecutivo de Salesforce.

Para el empresario estadounidense resulta evidente que los intereses empresariales han marcado la hoja de ruta de la inteligencia artificial y de la necesidad de ensalzar sus virtudes, aunque no todas estuvieran ahí. Benioff no llega a hablar directamente de que exista una burbuja en cuanto a la inteligencia artificial como sí hizo días atrás Gary Marcus, pero sus palabras alejan la euforia que otros quieren levantar a toda costa.

Desconfianza de quienes hablan a la ligera de la AGI

El director ejecutivo de Salesforce acudió al podcast 20VC, que dirige y presenta Harry Stebbings, para desgranar la actualidad tecnológica y la adaptación de su conocida plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) basada en la nube con la inteligencia artificial. Salesforce ha dado pasos en esa dirección, demostrando que confía en los avances que ofrece, pero conservando ciertas reservas.

En un momento de la conversación, Benioff no pudo frenar la necesidad de exponer su sentimiento a la hora de escuchar hablar sobre la inteligencia artificial general, esa que personalidades como Demis Hassabis, CEO de Google Deepmind, dan por seguro que se logrará pronto, y lo hizo siendo muy sincero en su opinión:

"Estás hablando con alguien que es extremadamente sospechoso si alguien usa esas iniciales, 'AGI'. Creo que a todos nos han vendido mucha información engañosa sobre lo que está a punto de suceder con la IA"

No es que Marc Benioff descarte que en algún momento la inteligencia artificial pueda llegar a ese punto de dominio del conocimiento general, pero lo que sí apunta es al hecho de que no está tan cerca como algunos quieren hacer creer destacando que, bajo su punto de vista, “ese no es el estado actual de la tecnología”.

La implicación de Marc Benioff con la inteligencia artificial y su papel en la industria del software está fuera de toda duda, calificando a los grandes modelos de lenguaje (LLM) como una tecnología “de vanguardia”, a la que, eso sí, todavía le falta algo para llegar a equiparar su capacidad a la de los humanos: "No es una persona, ni inteligente, ni consciente. No ha sufrido, no tiene compasión", apostilló Benioff.

Se trata de un modo de valorar la importancia de la inteligencia artificial pero también de reconocer que cada avance necesita su proceso, su tiempo, pulir aquello que hace bien y seguir trabajando en siguientes objetivos. Y entre ellos está esa inteligencia artificial general que hace dudar a Marc Benioff acerca de quienes la proclaman con soltura.