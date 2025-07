Matt Mullenweg, creador de Wordpress: "Los moderadores de contenidos son como policías y bomberos"

Cuando hablamos de redes sociales o de servicios en línea la cabeza suele llevar el pensamiento a publicaciones alegres, a tendencias, a entretenimiento. La dopamina sobre la que se sustenta el funcionamiento de las distintas plataformas es un aliciente inmediato, aunque hay quienes han alertado de las consecuencias a largo plazo de aprovecharse de ello.

Y es que, tras el funcionamiento de las plataformas sociales, hay mucho más que lo que se ve. Quienes más de cerca tienen la posibilidad de conocer esa realidad de forma amplia son los moderadores de contenido. Una figura crucial en el correcto funcionamiento de este tipo de servicios y en el que sin embargo Meta ha prescindido de 2.000 empleados hace apenas un año en España.

Los moderadores, fundamentales en la protección de la red

Tal es la importancia de los moderadores que incluso figuras como Matt Mullenweg, creador del sistema de gestión de contenido WordPress han alabado esa figura y destacado la importancia que su labor tiene para proteger a los usuarios en la red, equiparando su papel al de otros cuerpos y fuerzas de seguridad.

Mullenweg participó recientemente en el popular podcast Decoder, que dirige y presenta el editor jefe de la publicación The Verge, Nilay Patel.

Durante la conversación, Mullenweg habló sobre el futuro de los sitios web y destacó el reto ante cómo Google y las redes sociales están cambiando la forma en que se navega y la necesidad de protección, cuestión que le afecta directamente al encontrarse la plataforma Tumblr integrada en Automattic, empresa de la que Mullenweg es director ejecutivo.

Y es que para el responsable de Wordpress, si existe una figura que hay que ensalzar dentro de la red esa es la de los moderadores de contenidos. Para Mullenweg, se trata de personas que según apunta durante su conversación con Patel, ponen en riesgo su estabilidad emocional presente y futura para proteger a los usuarios:

“Apuesto a que, si contactas con la persona que realiza la durísima tarea de analizar lo peor de internet para protegernos, esa persona es, por ejemplo, un bombero o un policía”

Matt Mullenweg tiene claro que la figura de los moderadores de contenido es imprescindible para el equilibrio y la protección en internet, hasta el punto de que en alguna ocasión se ha implicado en cuestiones de moderación en Tumblr, pero es algo que reconoce que no volvería a realizar: “Es mejor no intentar involucrarse en todo. Y, como alguien que empezó en internet, esto a veces me saca de quicio, pero creo que he aprendido la lección”, apuntó durante la entrevista.

Con ello, Mullenweg ensalza la labor de los moderadores de contenido, a los que equipara con las figuras encargadas de mantener el orden público y velar por la seguridad de los ciudadanos, esa que en la red parece estar cada vez más en riesgo incluso en las plataformas sociales que deberían de seguir tan solo el camino del entretenimiento.