Para mí, la mejor película de animación de todos los tiempos: fue la primera en ganar este Oscar y la puedes ver en streaming

En 2001, cuando Pixar tenía el monopolio de los "... y vivieron felices para siempre", DreamWorks se coló en la fiesta con un ogro gruñón que olía a barro... y a sarcasmo. Dirigida por Andrew Adamson (Las crónicas de Narnia) y Vicky Jenson (El espantatiburones), esta joya de la animación no venía a repetir el cuento de siempre: aquí las cebollas tienen capas, los héroes llevan orejas verdes y el príncipe azul brilla, pero por su ausencia.

El reparto de voces original fue otro golpe maestro: Mike Myers con su acento escocés improvisado, Eddie Murphy robando escenas como Burro, Cameron Díaz dándole chispa a Fiona y John Lithgow disfrutando como nunca en la piel del pomposo Farquaad. El resto es historia: recaudó más de 490 millones de dólares en taquilla, ganó el primer Oscar a 'Mejor Película de Animación' de la historia, y una legión de fans que aún citan sus diálogos de memoria. En la web de reseñas Rotten Tomatoes mantiene un 88% y 90% de valoraciones positivas de críticos y audiencia, y en la exigente FilmAffinity sigue rozando el notable alto más de dos décadas después

Este clásico de DreamWorks reinventó los cuentos de hadas para siempre

Shrek es un ogro que vive feliz y en soledad en su pantano... hasta que su vida tranquila se ve alterada por una invasión de personajes de cuentos de hadas, desterrados por el arrogante Lord Farquaad. Desde los tres cerditos hasta Pinocho, todos acaban acampando en su hogar sin pedir permiso. Para recuperar su preciada paz, Shrek acepta un trato: rescatar a la princesa Fiona, encerrada en lo alto de una torre custodiada por un dragón, y entregársela a Lord Farquaad para que pueda casarse con ella. Y lo que empieza como una misión de rescate sin ningún tipo de interés romántico, pronto se convierte en un viaje lleno de sorpresas.

Entre enredos, peligros y conversaciones surrealistas con Burro -su inseparable nuevo amigo, que no se calla ni debajo del agua-, la misión no sale según lo planeado. Además, Fiona guarda un secreto que podía cambiarlo todo, y Shrek descubre que tras su fachada de ogro gruñón hay alguien que también busca su lugar. De un momento a otro, la historia se transforma en un inesperado viaje sobre amistad, amor y la importancia de aceptarse como uno es.

Da igual que las películas de animación no sean tus favoritas, 'Shrek' es historia del cine y es prácticamente imposible que no conquiste. Además, no dura ni 90 minutos y está disponible en numerosas plataformas de streaming: si estás suscrito a Prime Video, Filmin, SkyShowtime o Movistar Plus+, la encontrarás en su catálogo.