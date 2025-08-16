Para mí, la mejor película de terror de la historia, y acaban de estrenar su serie

Hay sagas que necesitan de toda una ristra de películas para demostrar de lo que son capaces, u otras, ya enmarcadas dentro del género del terror, que confían demasiado en los sustos repentinos o las subidas exageradas en el sonido. Nuestra protagonista de hoy da más miedo que todas ellas y lo logró a la primera y sin artificios.

Claro que de todo lo demás, iba sobrada, y ya fuera por lo soberbio de la interpretación de su protagonista o porque dio a luz a una de las criaturas más terroríficas del celuloide, medio que ha trascendido con creces, la cinta de Ridley Scott es por méritos propios la mejor película de terror de la historia, con permiso de El exorcista, claro.

De nuevo en boga

Ahora Alien vuelve a ser de nuevo noticia por el reciente y sonado estreno de Alien: Planeta Tierra, una serie que, al menos en sus primeros episodios, nos ha logrado enganchar como hacía mucho no lo hacía ningún producto de la franquicia, y eso es precisamente porque abraza la herencia dejada por la original de 1979.

La producción, disponible en Disney+, se ambienta antes de los acontecimientos de la primera película y expande el universo ideado por Scott sin perder de vista lo que hizo tan aterradora a la historia original: el aislamiento, la amenaza constante y un enemigo prácticamente invencible.

En casa sí que pueden oír tus gritos

Estrenada hace nada menos que 46 años, Alien, el octavo pasajero, a nuestra disposición también en Disney+, revolucionó el cine al fusionar el terror con la ciencia ficción, creando una atmósfera de tensión inigualable. Sigourney Weaver, en el papel de Ellen Ripley, se convirtió en todo un icono del género, y el xenomorfo diseñado por H.R. Giger pasó a ocupar un lugar de honor entre las criaturas más temidas de la historia del cine.

La historia seguía a la tripulación de la nave comercial Nostromo, que respondía a una señal de socorro en un planeta remoto. Allí descubrían los huevos del temible alienígena, que pronto desataba el caos a bordo. La manera en la que Scott manejó los silencios, los espacios cerrados y la incertidumbre sobre cuándo y cómo atacaría la criatura sigue siendo un referente absoluto para el género.

El impacto de la película fue inmediato, tanto en crítica como en taquilla, y cimentó las bases de una franquicia que ha dado lugar a varias secuelas, precuelas y ahora series. Sin embargo, ninguna entrega posterior ha logrado igualar la sensación de angustia pura que transmitía la original, en gran parte por su ritmo contenido y su capacidad para mantener al espectador en tensión hasta el último segundo.