El MIT confirma malos presagios: más de 20 millones de trabajadores en EE UU podrían ser reemplazados por IA

En un mundo donde la IA cada día comienza a sustituir y facilitar distintas funciones de la vida cotidiana, podría también terminar reemplazándote a ti tambiénen tu puesto de trabajo. Este es un debate que hace ya mucho tiempo que viene hablándose, y sobre el que diferentes gurús y magnates de la tecnología e inteligencia artificial han querido arrojar luz para ilustrar a los menos iluminados.

Paradójicamente lo que está claro es que no hay una respuesta clara. Sólo el tiempo dirá qué acabará pasando, pero el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha comenzado a indagar cómo todo este asunto está comenzando a afectar a las personas.

Un reciente estudio del MIT advierte que la inteligencia artificial ya tiene la capacidad de sustituir y automatizar las tareas de más de 20 millones de trabajadores en Estados Unidos, o el 11,7 % de la fuerza laboral total, lo que equivaldría a un impacto de alrededor de 1,2 billones de dólares en salarios. El informe, tras analizar a 151 millones de empleados, señala que sectores como las finanzas y la sanidadse encuentran entre los más vulnerables a esta transformación.

La investigación se apoya en una herramienta denominadaÍndice Iceberg, desarrollada conjuntamente por MIT y el Oak Ridge National Laboratory. Este modelo simula el mercado laboral estadounidense analizando más de 151 millones de trabajadores, casi un millar de ocupaciones distintas y más de 32.000 habilidades. El objetivo es medir hasta qué punto las tareas desempeñadas pueden ser replicadas por sistemas de IA.

La IA como un sustituto y una amenaza real para los trabajadores

Los autores distinguen entre dos tipos de efectos. Por un lado, los impactos visibles, que incluyen despidos en el sector tecnológico o cambios de funciones en determinados puestos; y por otro, los impactos ocultos, que afectan a áreas menos evidentes como la gestión de recursos humanos, la logística o la administración.

El estudio subraya que, aunque la cifra del 11,7% no implica que todos esos empleos vayan a desaparecer de inmediato, sí refleja que las competencias pueden ser reproducidas por algoritmos y modelos de IA. Aunque las pérdidas de empleos "visibles" en funciones tecnológicas y de informática se concentran en gran medida en los centros tecnológicos, los despidos "ocultos" son mucho más amplios geográficamente y cubren los 50 estados, incluidas las áreas rurales, no solo las ciudades.

La advertencia llega en un momento en que líderes del sector tecnológico, como Sam Altman, han anticipado que la IA provocarápérdidas significativas de empleo en campos administrativos y profesionales. El MIT remarcó que el Índice Iceberg no es una herramienta para predecir la pérdida de empleos, sino una herramienta que ayuda a visualizar las tareas que la IA ya puede gestionar.

"El Índice Iceberg proporciona información medible para decisiones críticas sobre la fuerza laboral: dónde invertir en capacitación, qué habilidades priorizar, cómo equilibrar la infraestructura con el capital humano", concluyeron los investigadores.