Si tu Smart TV se ve muy bien, pero a nivel de calidad de audio deja mucho que desear, esto lo puedes solucionar comprando una barra de sonido. Hay barras muy asequibles que no se escuchan nada mal. No obstante, en esta ocasión nos vamos a centrar en la Sony HTS40R, un sistema de sonido 5.1 con altavoces traseros inalámbricos que no te dejará indiferente, no solo por sus características, sino también por tener un precio accesible.

Ahora puedes comprar la barra de sonido Sony HTS40R por 271,90 euros en Amazon y MediaMarkt. Si tenemos en cuenta que tiene un precio de venta recomendado de 379 euros, te ahorras 107,10 euros. En el momento de escribir ir estas líneas hay unidades disponibles, pero no sabemos por cuánto tiempo. Por lo tanto, si finalmente decides comprarla, te recomendamos que la añadas a la cesta lo antes posible. En cuanto a las reseñas (más de 2.600 valoraciones), son muy positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5.

Ahorra 107,10 euros comprando la barra de sonido Sony HT-S40R en Amazon

Si lo que buscas es una barra de sonido potente que ofrezca audio de calidad, esta es un acierto. Estamos hablando de hasta 600 vatios de potencia y sonido Dolby Digital Sourround. A la hora de conectarla es muy fácil, lo puedes hacer a través de HDMI ARC o bien por sus entradas ópticas o analógicas. Los altavoces traseros se conectan de forma inalámbrica. También cuenta con Bluetooth para que puedas transmitir música desde tu móvil o tableta. Si lo prefieres puedes conectar una memoria USB con archivos MP3.

Sony ha cuidado todo lo relacionado con el diseño, y aquí destaca por ser una barra de sonido compacta y elegante que se integra a la perfección en cualquier salón o habitación. Cabe mencionar que viene preparada para montarla en la pared. Volviendo al tema del audio, decir que tiene cuatro modos. El modo cinema te mete de lleno en el centro de la acción ya que el sonido se desplaza detrás de ti. Luego está el modo música. Para ver series o cualquier programa de TV cuenta con el modo voz que acentúa las voces. Por último, el modo nocturno es ideal para que lo puedas escuchar todo con claridad incluso a un volumen bajo.

Si bien hay barras de sonido más baratas, no todas son 5.1 ni tienen 600 vatios de potencia, y aquí la Sony HT-S40R marca la diferencia. Así que, si quieres ir a lo seguro, aprovecha esta oferta antes de que se agote o finalice, no te arrepentirás. Si se escapa de tu presupuesto, siempre puedes comprar la Sony HT-S400, que cuesta 212,02 euros en Amazon.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.