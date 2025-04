Más barato que nunca este iPad que es perfecto para todo tipo de usos y tiene 256 GB de memoria

Las tablets siguen siendo una opción muy recomendada tanto para entretenimiento como para productividad, pudiendo incluso sustituir a un ordenador portátil. Y si llevas tiempo dándole vueltas a la idea de comprarte un iPad sin dejarte un dineral, esta puede ser tu oportunidad, ya que el iPad de 10ª generación en su versión de mayor capacidad ha caído a precio de liquidación y su retirada del mercado es solo cuestión de tiempo.

Esta tablet de Apple está ahora más barata que nunca. Tras el lanzamiento de su sucesora, su precio oficial ha bajado hasta los 449 euros. Y por si eso no fuese suficiente, en estos momentos tiene un descuento de 50 euros, lo que la deja en su precio mínimo histórico de 399 euros en Amazon, en la versión con mayor capacidad. Es cierto que el nuevo modelo también ronda este precio, aunque con la mitad de memoria, así que la decisión dependerá de tus preferencias.

Compra el iPad de 10ª generación a precio de liquidación

El iPad de 10ª generación lleva ya un buen tiempo en el mercado, y aun así nos sigue pareciendo una de las mejores tablets que puedes comprar hoy en día. Hace poco más de un mes salió a la venta su sucesora, pero, considerando que los cambios no son tan relevantes (más allá de un chip más potente y la preparación para Apple Intelligence), optar por el modelo anterior no me parece una mala elección. Al contrario.

Lo primero a resaltar es que tiene un diseño diferente al que habíamos visto en modelos anteriores y por el que Apple ha decidido seguir apostando en la nueva generación. Cuenta con un cuerpo de aluminio que la hace sentir más premium, además de que se acompaña de unos biseles más delgados y unos bordes rectos. Todo esto con un grosor es de 0,7 cm y un peso de 477 gramos que la hace muy fácil de transportar. Eso sí, se echa en falta un protección contra el agua.

En cuanto al apartado audiovisual, la protagonista una pantalla LCD Liquid Retina de 10,9 pulgadas que se ve genial, especialmente para ver vídeos o navegar. Esta nos ofrece una resolución de 2.360 x 1.640 píxeles, una tasa de refresco de 60 Hz, un brillo máximo de 500 nits y, para rematar, hace uso de una tecnología True Tone. A esto se le suman dos altavoces que están instalados en la parte inferior, los cuales son compatibles con Dolby Atmos.

Y en términos de potencia, todo el peso recae sobre el ya conocido chip A14 Bionic, que destaca especialmente por ofrecer un rendimiento excelente. Al mismo tiempo, en esta versión va de la mano de una memoria RAM de 4 GB y un almacenamiento de 256 GB que es suficiente para descargar una gran variedad de apps o archivos. Todo esto funcionando sin problemas bajo el actual sistema operativo iPadOS 18.

Por otro lado, dispone de una batería de 8.686 mAh que no está nada mal, pues llega brindarnos hasta 10 horas de uso por cada carga y su porcentaje apenas baja cuando no la estamos utilizando. También monta una cámara trasera es de 12 MP con apertura f/1.8 que es capaz de grabar en 4K y una cámara frontal de 12 MP que está pensada para videollamadas al estar situada en uno de sus laterales. Da igual el uso que le quieras dar, siempre estará preparada para rendir al máximo.

