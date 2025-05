El nuevo coche eléctrico de Hyundai con 700 km de autonomía, carga rápida y software de HUAWEI que queremos ver en España

Cuando pensamos en los coches eléctricos de Hyundai, nos vienen a la cabeza los exitosos Ioniq 5, Ioniq 6 o el Kona Eléctrico. Pero la marca coreana tiene muchas caras, y su división china, Beijing-Hyundai, acaba de mostrar al mundo el Elexio, el primer SUV eléctrico de una nueva saga que busca distinguirse claramente de la familia Ioniq que conocemos en Europa.

Este Elexio, fruto de varios años de desarrollo, se lanzará en el mercado chino en el tercer trimestre de este mismo año. Y aunque de momento no hay noticias sobre su posible llegada a nuestro continente, no podemos evitar mirarlo con envidia sana y pensar: "Hyundai, ¿por qué no nos traes algo así a España?".

Porque sobre el papel, el Elexio tiene argumentos muy interesantes: una autonomía que pinta espectacular, carga rápida gracias a una plataforma conocida y solvente, y una colaboración tecnológica con HUAWEI para sus sistemas inteligentes que resulta, como mínimo, intrigante.

Diseño con sabor oriental y Harmony OS al mando

Frontal del nuevo Hyundai Elexio Hyundai

Lo primero que llama la atención del Elexio es su diseño, que se aleja bastante de la estética de los Ioniq. Las luces diurnas se inspiran en cristales e incluso incorporan el número ocho, un símbolo de buena suerte en China. Una barra de luz continua recorre el frontal, uniendo los faros y un logo iluminado. El paragolpes, con un diseño en doble tono, también aporta robustez.

De perfil, el Elexio muestra líneas marcadas, pasos de rueda prominentes y un curioso corte diagonal en el pilar trasero. Las manillas de las puertas son escamoteables, como manda la moda actual para mejorar la aerodinámica (como ya hemos visto en modelos como el Xpeng G6), y calza unas llantas de 20 pulgadas. La trasera replica el diseño del frontal con una luz continua.

Del interior aún no se han desvelado todos los detalles, pero Hyundai adelanta un diseño minimalista donde la mayoría de los botones físicos del salpicadero han desaparecido, cediendo el protagonismo, imaginamos, a una gran pantalla central táctil. El cerebro tecnológico del infoentretenimiento será un chip Qualcomm 8295P, que gestionará la navegación online, opciones de entretenimiento, conectividad con smartphones, actualizaciones OTA, interacción por voz y control remoto.

A pesar de su apariencia moderna y diferente a la de cualquier otro modelo de la marca, el Elexio se asienta sobre la conocida y eficiente plataforma global modular eléctrica (E-GMP) de Hyundai, la misma que utilizan los Ioniq y los modelos eléctricos de Kia. Esto es una gran noticia, ya que garantiza acceso a una arquitectura de 800 voltios y una gran eficiencia. Hyundai estima una autonomía superior a los 700 kilómetros con una sola carga (calculada, eso sí, bajo el optimista ciclo chino CLTC) y una capacidad de carga rápida que permite pasar del 30% al 80% de la batería en solo 27 minutos.

Lateral del Elexio en color blanco Hyundai

Pero si hay algo que realmente nos ha sorprendido de este Elexio es la elección del software para sus sistemas de asistencia a la conducción (ADAS). El coche vendrá equipado con un sistema L2+ que incluye asistente de navegación en autopista, y aquí viene lo interesante: estas capacidades de conducción inteligente estarán impulsadas por la solución Harmony OS Intelligent Mobility de HUAWEI.

Beijing-Hyundai planea ir mejorando estas funciones con el tiempo, introduciendo aparcamiento con memoria en 2025 y funcionalidades de conducción asistida en ciudad para 2026, todo ello bajo el paraguas del software de HUAWEI. Esta colaboración es, cuanto menos, llamativa y podría ofrecer un rendimiento muy interesante en los sistemas ADAS, dada la experiencia que HUAWEI está acumulando en este campo en el mercado chino.

Viendo este panorama, con un diseño diferente, la sólida base de la plataforma E-GMP que ya conocemos por su buen rendimiento en autonomía y carga, y la inclusión de un socio tecnológico del calibre de HUAWEI para la parte "inteligente", el Hyundai Elexio se perfila como un producto muy atractivo.

De momento, insistimos, es un modelo pensado para China. Pero no podemos evitar pensar en lo bien que encajaría una propuesta así en el mercado español y europeo, quizás como una alternativa más exótica y tecnológicamente diferenciada dentro de la propia gama Hyundai. Ojalá la marca se anime a explorar estas colaboraciones y diseños también para nuestro continente. Sería, sin duda, un soplo de aire fresco