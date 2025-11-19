La película perfecta para hoy 19 de noviembre tiene a Hugh Grant y un jovencísimo Nicholas Hoult como protagonistas

Nunca es mal día para ver una película, pero si además lo hacemos en la fecha exacta en la que ocurre la historia, logramos, aunque sea mínimamente, tener con la misma una conexión especial. Así, podemos ver Regreso al Futuro II el 21 de octubre, V de Vendetta el 5 de noviembre, El día de la marmota el 2 de febrero o Jungla de cristal, que no es una película navideña mal que nos pese a muchos, el 24 de diciembre, por citar solo unas pocas.

Además de todas ellas, hay otra que en su día, al menos en nuestro país, no fue un bombazo en taquilla, pero que sí supo entretener con su tono de comedia ligera a quienes se acercaron al cine a verla en 2002, pudiendo así disfrutar de un joven Hugh Grant, a quien hemos podido ver recientemente en El diario de Bridget Jones: loca por él, y a un jovencísimo Nicholas Hoult (Superman, Nosferatu), que en aquel entonces contaba con tan solo 11 años de edad.

La Navidad llega cada vez antes, también en 2002

Hablamos de Un niño grande, la adaptación de la novela de Nick Hornby que dirigieron Chris y Paul Weitz y que regaló a Grant uno de los, por aquel entonces. papeles más celebrados de su carrera.

Allí daba vida a Will Freeman, un soltero londinense acomodado, encantado con su vida sin responsabilidades y que basa su bienestar en no tener ataduras ni compromisos. Todo cambia cuando conoce a Marcus, un niño peculiar, solitario y extremadamente sensible, interpretado por Hoult, cuya presencia trastoca por completo la rutina de Will y le obliga a replantearse quién es y qué quiere hacer con su vida.

Y si hoy, 19 de noviembre, es un buen día para recuperarla no es por casualidad. En un momento muy concreto del metraje, Will descubre mientras hace la compra que la temporada navideña ya ha tomado al asalto los supermercados.

Al escuchar un villancico, revisa la fecha y reacciona con incredulidad al comprobar que es 19 de noviembre. Ese instante marca una de las escenas más recordadas de la película, no solo por el humor del personaje, sino porque capta a la perfección esa sensación de que la Navidad se adelanta un poco más cada año. Verla justo hoy permite apreciar aún más ese guiño que ya entonces reflejaba una realidad que muchos seguimos comentando.

Podemos verla en digital

Un niño grande no forma parte actualmente del catálogo incluido en ninguna de las plataformas de streaming más populares, pero sí puede alquilarse o comprarse en digital en servicios como Prime Video, Apple TV, YouTube o Rakuten TV desde 2,99 euros.