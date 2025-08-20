La película que sé que no voy a ver, 'Good Boy', con un perro pasando auténtico terror, estrena su primer tráiler

El horror ha inundado el celuloide de las formas más variadas y curiosas imaginables, pero este mismo otoño lo hará de una que no nos esperábamos, pues nunca nadie había pensado en que fuera su perro el que lo pasara realmente mal.

Otra cosa es que el cánido sea el que infunda el miedo, como en Cujo y su remake actualmente en marcha, de Stephen King, pero Good Boy, que no sabemos si aquí la veremos traducida como Buen chico, que ojalá, va justamente de lo contrario.

Terror a vista de perro

La película, dirigida por Ben Leonberg y protagonizada por su propio perro Indy, propone un giro en el género de las casas encantadas al situar al animal como auténtico protagonista y narrador de la experiencia.

Su premisa es tan sencilla como inquietante: Todd (Shane Jensen) y su fiel compañero canino se mudan a una antigua casa familiar en el campo, donde pronto empiezan a manifestarse presencias sobrenaturales que pondrán a prueba la lealtad y el coraje del mejor amigo del hombre.

Cómo se hizo posible

La cinta no solo ha llamado la atención por su arriesgada perspectiva, sino también por el esfuerzo titánico que supuso su rodaje: Leonberg y su esposa Kari Fischer, productora del filme, adaptaron su propia casa para la filmación y dedicaron más de 400 días a capturar las reacciones del animal, que no es un actor entrenado.

El resultado, según la crítica que pudo verla en su estreno en el SXSW Film Festival, es una representación inquietantemente realista de lo que podría sentir un perro en un entorno hostil.

El reparto incluye a Larry Fessenden, Arielle Friedman, Anya Krawcheck y Stuart Rudin, pero el verdadero foco está en Indy, que incluso fue premiado en SXSW con el "Howl of Fame" al Mejor actor canino. Distribuida por IFC Films y con estreno en cines de Norteamérica fijado para el 3 de octubre de 2025, llegando a UK una semana después. En España aún no tenemos una fecha confirmada.