La exclusiva de Apple TV+ 'Palm Royale' renovada por una segunda temporada y con fecha de estreno

Llegó prácticamente de la nada, aunque bien es verdad que está basada en la la novelaMr. & Mrs. American Pie de Juliet McDaniel, pero una sola temporada de Palm Royale nos valió para caer rendidos ante ella, y no fuimos los únicos pues recibió nada menos que 11 nominaciones a los Emmy, ganando uno de ellos, y opta al Critics Choice Awards por la actuación de la actriz Kristen Wiig.

Y es que si algo distingue a esta exclusiva de Apple TV+ es, además de su interesante historia sobre el estatus y el elitismo en la sociedad americana, su reparto, el cual incluye a Ricky Martin (como Robert, un camarero), Laura Dern, Allison Janney, Carol Burnett y Kaia Gerber, entre otros.

Nuevos episodios este mismo año

Personajes a los que podremos ver de nuevo en próximos episodios, pues la compañía de la manzana mordida ha confirmado la renovación de Palm Royale por una segunda temporada que ya tiene fecha de estreno: llegará a nivel mundial el miércoles 12 de noviembre de 2025 con el primer capítulo, y continuará emitiéndose con un episodio semanal hasta el 14 de enero de 2026, sumando un total de diez entregas.

La serie, que cuenta con Kristen Wiig no solo como protagonista sino también como productora ejecutiva, volverá a explorar el mundo competitivo y despiadado de Palm Beach en los años setenta.

¿Importa tanto lo que piensen los demás?

En su primera temporada seguimos a Maxine Dellacorte (Wiig) intentando cruzar la línea invisible que separa a quienes lo tienen todo de quienes aspiran a ser aceptados. La ficción planteaba así una pregunta atemporal: "¿Cuánto de ti mismo estás dispuesto a sacrificar para conseguir lo que otros poseen?".

En la segunda temporada, la situación de Maxine será aún más complicada. Tras un escandaloso colapso público, la protagonista ha quedado convertida en una paria social. Para recuperar su lugar, e incluso aspirar a gobernar en este cerrado círculo de privilegios, tendrá que recurrir a toda su astucia y determinación.

En el proceso, descubrirá verdades ocultas y comprenderá que Palm Beach no se sostiene sobre su brillo superficial, sino sobre secretos, mentiras y hasta algún que otro delito.