Pese a las quejas de los usuarios, Amazon aumenta la publicidad en los altavoces con pantalla Echo

Amazon está a punto de lanzar en España su nueva generación de altavoces con pantalla Echo Show 8 y 11, pero para algunos de sus clientes la cantidad de anuncios que están viendo en las pantallas empieza a pasar mella. Usuarios del servicio de Amazon están reportando en redes sociales un importante aumento en publicidad en las pantallas. Estos anuncios basados en los intereses o en los datos que Amazon cuenta de los mismos, intentando ser lo más relevantes posibles.

Los Echo Show son la versión con pantalla táctil de los altavoces inteligentes Echo. Muestra información de los usuarios, como noticias, información meteorológica, fotos, emisión en directo de cámaras de seguridad o simplemente reproducir vídeos de plataformas de streaming. Además, cuentan con unos potentes altavoces para escuchar música.

Pero el negocio de publicidad de Amazon es muy importante y en las últimas semanas sus usuarios han reportado más anuncios de lo normal, sobre todo en lugares como EE UU, el país con más usuarios de Alexa.

Algunos usuarios reportan anuncios de Amazon Prime al realizar tareas cotidianas como añadir un elemento a su lista de la compra: "solo agregué un artículo a mi lista de compras o le dije que encendiese una luz y luego empieza con un discurso de un minuto, ininterrumpido y a todo volumen", comenta un usuario de Reddit.

Otros usuarios han empezado a confirmar que Alexa+, un servicio de suscripción que permite acceder al asistente virtual con una inteligencia artificial mejorada y capaz de entender o de seguir contexto de tu conversación, está empezando a insertar anuncios, todo pese a ser un servicio de pago mensual.

Otros usuarios han demostrado como Amazon empieza a insertar publicidad relacionada con elementos en tu lista de la compra de tus compras pasadas en su tienda, entre foto y foto al estar el modo de marco digital activado.

No es un bug, es una característica nativa

Hace años que los Echo Show muestran publicidad. La cantidad de anuncios depende del uso que le des, la información que tenga de ti o de las campañas que estén disponibles en tu país o por el tipo de usuario que seas.

El pasado verano Amazon anunció una mejora de su sistema de publicidad basada en intereses para los usuarios de Alemania, Reino Unido y Estados Unidos especialmente diseñada para mostrar anuncios en su página principal.

No todos los usuarios de estos países están viendo esta "mejora" en anuncios, pero es una función que Amazon está expandiendo y, tarde o temprano, llegará a más países.