Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion: ganador de la categoría Cámara

Esta semana, tuvimos el honor de celebrar la primera edición de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion, un evento organizado por Difoosion en la sede de La Razón. Fue una jornada dedicada a reconocer la innovación y los mejores productos que han pasado por nuestras manos durante el último año. Queremos agradecer el apoyo de los patrocinadores que hicieron posible este evento: Lenovo, HONOR, vivo, HUAWEI Watch GT 6 Series, Samsung y Xiaomi.

En la gala, una de las primeras categorías que premiamos fue la de Cámara del Año. Aunque es cierto que, como mencionamos, los smartphones han alcanzado un nivel fotográfico impresionante, con alianzas míticas que ofrecen experiencias increíbles, el mercado de las cámaras dedicadas sigue siendo el terreno donde se juega la verdadera liga de la calidad de imagen, la óptica y la innovación pura.

En un año tan competido, el galardón a la Mejor Cámara del Año 2025 fue para un modelo que combina a la perfección la herencia de una marca legendaria con la tecnología más avanzada:

Premio a Cámara del Año: Nikon Z50 II

Nuestra enhorabuena a Nikon por seguir empujando los límites de la fotografía y ofrecer a los creadores herramientas que realmente marcan la diferencia.