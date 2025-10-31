Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion: ganador de la categoría Pequeño Electrodoméstico

La primera edición de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion ha concluido con un éxito rotundo, consolidándose como una cita clave para la industria tecnológica en España al celebrar la innovación que define nuestros hogares.

Una de las categorías más transformadoras de los últimos años es, sin duda, la de "Pequeño Electrodoméstico". La revolución de la limpieza inteligente y el hogar conectado ha cambiado por completo nuestras rutinas, y este premio reconoce al dispositivo que ha demostrado la mayor innovación, eficiencia y fiabilidad del 2025.

Tras un exhaustivo análisis por parte de la redacción, el galardón al mejor dispositivo de esta categoría ha sido para:

Premio a Mejor Pequeño Electrodoméstico del Año: Roborock Saros Z70

Desde Difoosion y La Razón, extendemos nuestra más sincera enhorabuena al equipo de Roborock por este merecido premio, que reconoce su liderazgo y su capacidad para seguir redefiniendo la limpieza del hogar. Asimismo, agradecemos profundamente el apoyo de los patrocinadores de la gala, Lenovo, HONOR, vivo, HUAWEI Watch GT 6 Series, Samsung y Xiaomi, cuyo compromiso con la innovación ha hecho posible esta celebración.