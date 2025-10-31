Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion: ganador de la categoría Redes

La primera edición de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion ha sido una auténtica celebración de la innovación, reuniendo a las marcas líderes del sector para galardonar a los productos que han definido este 2025.

En un mundo donde la conectividad, la gestión de datos y el almacenamiento en la nube personal se han vuelto más cruciales que nunca, tanto en el ámbito doméstico como en el profesional, la categoría de "Redes" reconoce a la herramienta más robusta, fiable y versátil del año.

Tras un intenso período de análisis y pruebas por parte de la redacción, el galardón al mejor dispositivo de esta categoría ha sido para:

Premio a Mejor Dispositivo de Redes del Año: Synology DiskStation DS425+

El premio reconoce la excelencia de Synology, un referente indiscutible en el almacenamiento en red (NAS), por un producto que combina un rendimiento sobresaliente con la fiabilidad y un ecosistema de software que los usuarios y profesionales exigen para gestionar su vida digital de forma segura y eficiente.

¡Nuestra más sincera enhorabuena a Synology por este merecido reconocimiento! Agradecemos a Lenovo, HONOR, vivo, HUAWEI Watch GT 6 Series, Samsung y Xiaomi, patrocinadores de la gala, por su apoyo.