Premios
Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion: ganador de la categoría Redes
En la gala, también hubo hueco para premiar la innovación en un campo tan importante como el de las redes
La primera edición de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion ha sido una auténtica celebración de la innovación, reuniendo a las marcas líderes del sector para galardonar a los productos que han definido este 2025.
En un mundo donde la conectividad, la gestión de datos y el almacenamiento en la nube personal se han vuelto más cruciales que nunca, tanto en el ámbito doméstico como en el profesional, la categoría de "Redes" reconoce a la herramienta más robusta, fiable y versátil del año.
Tras un intenso período de análisis y pruebas por parte de la redacción, el galardón al mejor dispositivo de esta categoría ha sido para:
Premio a Mejor Dispositivo de Redes del Año: Synology DiskStation DS425+
El premio reconoce la excelencia de Synology, un referente indiscutible en el almacenamiento en red (NAS), por un producto que combina un rendimiento sobresaliente con la fiabilidad y un ecosistema de software que los usuarios y profesionales exigen para gestionar su vida digital de forma segura y eficiente.
¡Nuestra más sincera enhorabuena a Synology por este merecido reconocimiento! Agradecemos a Lenovo, HONOR, vivo, HUAWEI Watch GT 6 Series, Samsung y Xiaomi, patrocinadores de la gala, por su apoyo.
✕
Accede a tu cuenta para comentar