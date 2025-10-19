Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion: últimas horas para votar los mejores productos del año

Se termina el tiempo para que los lectores de La Razón puedan elegir los mejores productos del mundo de la tecnología en los primeros Prmios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion. Recuerda, hoy domingo 19 de octubre, a las 23:59 horas, se cierran las votaciones.

El voto popular se unirá al voto del jurado profesional elegido por Difoosion y que se finalizará en una gala en la sede de La Razón en Madrid el próximo 30 de octubre. Todo esto es posible gracias al apoyo de nuestros patrocinadores: Xiaomi, Lenovo, vivo, HUAWEI, HONOR y Samsung.

Mejores móviles del año

Mejores wearables y auriculares

Mejor cámara y producto de redes

Mejores Smart TV y pequeño electrodoméstico

Mejor portátil y tablet

Mejor gadget lifestyle y vehículo eléctrico

¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion?

Esta primera edición de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion tendrá una gala presencial que se celebrará el próximo 30 de octubre a medio día y es donde se darán a conocer todos los ganadores.

Dónde : Auditorio de La Razón, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17, 28027 Madrid

: Auditorio de La Razón, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17, 28027 Madrid Cuándo: jueves, 30 de octubre de 2025 a las 12:00 horas

Una vez terminada la gala, podrás leer en Tecnología y Consumo de La Razón todos los ganadores de todas las categorías de este año.