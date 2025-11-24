Qué fue de los BlackBerry, los primeros móviles que marcaron a toda una generación

Durante años, BlackBerry fue sinónimo de estatus y seguridad. Si tenías uno de estos dispositivos, seguramente eras el más popular de tu instituto, trabajo, amigos...

Sus móviles con teclado QWERTY conquistaron a millones de usuarios y cambiaron la forma en que nos comunicábamos hasta ese momento y es que los BlackBerry eran los teléfonos de ejecutivos, periodistas y jóvenes que querían estar siempre conectados.

Del éxito tecnológico al olvido digital

Pero en 2025, la historia es muy distinta, y es que a día de hoy aquellos dispositivos que dominaron el mercado ya no se fabrican y sobreviven solo en la memoria y en las manos de los más nostálgicos.

La llegada de los teléfonos táctiles y el avance imparable de Android e iOS dejaron a BlackBerry fuera de juego.

En enero de 2022, la empresa anunció el fin del soporte oficial para sus sistemas propios, como BlackBerry OS y BlackBerry 10. Desde entonces, los modelos clásicos quedaron prácticamente obsoletos: sin mensajería, sin datos y con una conexión limitada.

Es verdad que algunos usuarios aún reportan que sus viejos equipos funcionan, pero son casos aislados y sin garantías reales.

En cambio, los modelos más recientes como el KEY2 o Motion, que funcionan con Android, siguen operativos en la actualidad. Eso sí, ya no se fabrican y solo se consiguen en segunda mano o subastas en línea.

El último intento serio de la marca fue en 2017 con el BlackBerry KeyOne. Después, la compañía cedió licencias a otras firmas que intentaron revivir el concepto, pero todos los proyectos se cancelaron y hoy se puede asegurar que no hay señales de un regreso al mundo de los smartphones por lo menos a corto plazo.

Pero aun así, la marca BlackBerry no quiso desaparecer y quedar solo como un recuerdo en la historia de la tecnología. Para ello se reinventó como empresa de ciberseguridad y software, aprovechando su experiencia en encriptación para proteger sistemas críticos en sectores como el automotor y el sanitario.

Y no les fue nada mal. En el año 2020 llegó a generar mil millones de dólares en ingresos en este ámbito, demostrando así que su legado no desapareció, sino que cambió de forma.

A pesar de todo, los BlackBerry siguen vivos en la memoria colectiva, y es que para muchos estos fueron el primer contacto con un móvil que iba más allá de llamar y enviar SMS.

Y aunque hoy ya no compitan en vitrinas contra los iPhones, su historia recuerda que la tecnología también tiene ciclos y está en constante evolución. Lo que un día es imprescindible, mañana puede ser solo un recuerdo.