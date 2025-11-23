Cómo buscar fotos en el iPhone con iOS 18 y iOS 26 sin volverte loco/a en el intento

Apple ha rediseñado por completo la interfaz de usuario de iOS 26 introduciendo toda clase de novedades visuales con el material Liquid Glass. La nueva versión del sistema operativo del iPhone ha incorporado múltiples mejoras que maximizan la experiencia de usuario y contribuyen a enriquecer la forma en la que los usuarios del ecosistema de Apple aprovechan la funcionalidad del sistema.

La aplicación Fotos también ha recibido muchos cambios, incluyendo nuevas formas de búsqueda de imágenes para ayudarte a encontrar las fotografías de tus amigos, familiares, mascotas y otros muchos elementos. En este tutorial te indicaremos cómo puedes buscar fotografías en tu iPhone desde la aplicación Fotos de Apple a través de diferentes métodos, tanto en iOS 18 como en iOS 26.

Cómo iniciar una búsqueda en Fotos: sentando las bases

La aplicación Fotos de Apple viene equipada con toda clase de algoritmos que se apoyan en reconocimiento facial, identificación de animales y funciones de inteligencia artificial que categorizan cada uno de los elementos que almacenas en tu iPhone. Sigue estos pasos para empezar a buscar fotografías en la app Fotos.

Abre la aplicación Fotos en tu iPhone.

en tu iPhone. A continuación selecciona el botón de búsqueda en la esquina inferior derecha de la pantalla.

en la esquina inferior derecha de la pantalla. Escribe las palabras relacionadas con la fotografía que estes buscando (gato, playa, amanecer, edificio...).

con la fotografía que estes buscando (gato, playa, amanecer, edificio...). Los resultados de la búsqueda de fotos irán apareciendo en tiempo real mientras escribes.

Coco y Mawie en la búsqueda de imágenes de Fotos Difoosion

Cómo buscar por categoría o sección en Fotos

Si no tienes muy claro qué es lo que estás buscando o dónde puede estar la fotografía que quieres encontrar, te gustaría saber que la aplicación Fotos de Apple ofrece un sistema de búsqueda por categoría, álbum o sección que te hará la vida mucho más fácil. La organización de la aplicación Fotos se dividen en las siguientes colecciones:

Días recientes: aquí aparecen todas las fotografías que has tomado en los últimos días.

aquí aparecen todas las fotografías que has tomado en los últimos días. Personas y mascotas: el sistema de reconocimiento es capaz de identificar los rostros de personas y animales.

el sistema de reconocimiento es capaz de identificar los rostros de personas y animales. Recuerdos: esta sección almacena todos tus recuerdos en colecciones de fotografías y vídeos con música.

esta sección almacena todos tus recuerdos en colecciones de fotografías y vídeos con música. Viajes: desde aquí puedes ver las fotografías de tus viajes con su ubicación y su fecha de creación.

desde aquí puedes ver las fotografías de tus viajes con su ubicación y su fecha de creación. Fotografías destacadas: la aplicación Fotos es capaz de seleccionar las imágenes más importantes para ti.

la aplicación Fotos es capaz de seleccionar las imágenes más importantes para ti. Álbumes: las fotografías de tu iPhone se pueden almacenar en álbumes para mejorar su organización.

Cómo buscar imágenes con Siri

Este es uno de los métodos más rápidos para buscar fotografías e imágenes en cuestión de segundos. Aunque no es un método de búsqueda tan concreto o específico. Puedes usar algunos comandos de voz como estos para encontrar tus fotos.

"Muéstrame fotografías de mis mascotas."

"Busca fotos de mi viaje a las Islas Canarias."

"Enséñame todas mis fotos de comida."

La aplicación de fotos de iOS 18 y de iOS 26 tiene una serie de herramientas de aprendizaje automático que se adaptan al uso que haces de la app, por lo que hace que buscar fotos y vídeos sea mucho más fácil que nunca. Aunque tiene ciertas limitaciones, en ocasiones no muestra todo el contenido que debería, pero es un sistema rápido y muy intuitivo.