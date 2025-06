¿Para qué sirve el icono del triángulo con dos flechas? Pocos lo saben y es vital para tus datos móviles

La costumbre puede hacer que en ocasiones dejemos de fijarnos en lo que tenemos justo ante nuestros ojos y no reparemos en pequeños detalles que resultan de gran importancia. Esto con los teléfonos móviles pasa de forma frecuente y hoy vamos a desgranar los secretos que oculta ese icono de la parte superior de la barra de notificaciones con forma de triángulo obtusángulo al que acompañan de manera fiel dos flechas que apuntan en direcciones opuestas.

Es importante señalar que solo los dispositivos Android cuentan con este icono, pero que nadie que lleve en su bolsillo un iPhone deje de leer, porque también contaremos las diferencias y qué ilustración sustituye al triángulo y las flechas en los móviles con iOS incluso en su última versión.

¿Qué significa cada flecha?

El icono con forma de triángulo acompañado de dos flechas, una que apunta hacia arriba y otra hacia abajo, representa que el uso de datos móviles está activo en nuestro terminal. Las flechas y su dirección lo que hacen es señalar el tipo de tráfico de datos que se está produciendo en cada momento. Cuando parpadea una o ambas, quiere decir que se está emitiendo, recibiendo, o las dos opciones a la vez, información a través de la red móvil a la que esté conectado nuestro dispositivo.

La flecha que apunta en dirección superior, como hacia el exterior del dispositivo, quiere decir que en ese momento se están usando datos móviles para enviar algún tipo de información valiéndose de esa red de datos: ya sea un mensaje a través de un servicio de mensajería o red social, para compartir una fotografía o para llevar a cabo una búsqueda desde el navegador.

Si lo que aparece de forma intermitente es la flecha que apunta hacia abajo, en dirección al interior de la pantalla, ahí lo que se está produciendo es la recepción de información en el dispositivo a través de la red móvil. Por tanto, quiere decir que alguna de las aplicaciones del teléfono está actualizando su conexión para refrescar su servicio.

Información a golpe de vista de la conexión a Internet móvil

Se trata por tanto de un modo de trasladar de forma visual al usuario cuál es el estado de su conexión, si ésta funciona de forma correcta y lo que hace en todo momento. En caso de que ninguna de las flechas actúe durante algunos segundos, puede deberse a que no haya cobertura (desaparecerían también las rayas que forman el triángulo de señal e intensidad), a que no hayamos conectado los datos móviles al salir de casa o de la oficina donde la red Wi-Fi daba soporte a la conexión a Internet o que nuestra red no esté funcionando de forma correcta. También puede servirnos para darnos cuenta de que teníamos puesto el modo avión de nuestro teléfono.

El hecho de ver activas las flechas de uso de la red de datos también puede servir para detectar si en el dispositivo existen aplicaciones actuando en segundo plano de forma permanente, con lo que ello supondría a efectos de gastar la batería del terminal y restar gigas disponibles de la tarifa de datos que el usuario tenga contratada.

Como decíamos existe una ligera diferencia entre Android e iOS en este aspecto, y es que, pese a que en iPhone existe el icono triangular de cobertura, la ilustración de que se está navegando con datos móviles se limita a que aparezcan en pantalla junto al triángulo las letras 3G, 4G, LTE o 5G, dependiendo del tipo de red móvil que se esté usando. Por tanto, se puede saber si se tiene Internet o no mediante datos móviles, pero no el tipo de tráfico que se está generando en cada momento, que es el fin fundamental de las flechas que sí aparecen en Android.