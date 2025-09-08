Robin Wright se enfrenta a Olivia Cooke en 'La novia', el thriller que llega a Prime Video para jugar con tus nervios

Las hemos visto brillar en House of Cards y en House of the Dragón, entre otras muchas cosas, pero ahora Robin Wright y Olivia Cooke dejan sus respectivas "casas" para encarar su propio duelo. Lo hacen en La novia, un thriller psicológico donde la ambigüedad lo es todo y el espectador acaba convertido en cómplice de la duda. Y, por si la tensión familiar no fuera suficiente, Prime Video se guarda otro as en la manga: Tribute, el documental de Nacho Vigalondo que repasa con humor y nostalgia la historia del videojuego en España, desde las primeras recreativas hasta los streamers que hoy llenan estadios virtuales.

Las novedades de Prime Video de esta semana (del 8 al 14 de septiembre)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes, te dejamos un resumen de las 2 novedades que van a llegar esta semana al catálogo de Prime Video:

La novia - miércoles 10 de septiembre

- miércoles 10 de septiembre Tribute - jueves 11 de septiembre

La novia

Laura (Robin Wright) se ha tirado años cultivando la imagen de una familia perfecta y teniendo todo bajo control: una carrera brillante, un matrimonio estable y un hijo al que adora. Todo parece encajar hasta que su hijo Daniel presenta a su nueva novia, Cherry (Olivia Cooke), en una cena familiar donde la tensión se palpa en cada gesto. Cherry parece encantadora, educada y atenta, pero Laura percibe una grieta en esa fachada, y desde ese momento no puede quitarse de la cabeza que hay algo oculto tras esa sonrisa.

Poco a poco, ese recelo se transforma en una obsesión asfixiante con ella. Y lo que podría parecer un choque "normal" entre suegra y nuera, acaba convirtiéndose en un duelo psicológico donde la línea entre la intuición y la paranoia se difumina peligrosamente. ¿Está Laura destapando a una mujer manipuladora capaz de dinamitar a su familia desde dentro, o es ella quien está perdiendo el control y viendo fantasmas donde no los hay?

La serie consta de 6 capítulos, con una duración aproximada de 60 minutos cada uno. Estará disponible en Prime Video a partir del miércoles 10 de septiembre.

Tribute

Tribute, además de repasar la historia del videojuego en España, rinde homenaje a toda una cultura que nació en los 80 con las cintas de casete y los ordenadores Spectrum, y que hoy mueve a millones de jugadores. Dirigido por Nacho Vigalondo, el documental combina recuerdos personales y humor gamberro con entrevistas a pioneros de la industria como Paco Pastor (Erbe/Sega) o Pablo Ruiz (Dinamic), periodistas que marcaron época como Sonia Herranz o John Tones, y creadores de distintas disciplinas como Enrique Urbizu o Conrad Roset.

La conversación se abre también a las nuevas generaciones, con voces de la escena actual del streaming y los eSports, como IlloJuan o Skain, quienes ponen sobre la mesa cómo ha cambiado la forma de jugar, competir y compartir. El resultado no es una clase magistral ni un repaso cronológico, sino una especie de charla entre generaciones donde se cruzan la nostalgia de las recreativas, la locura del "boom" del software español y una mirada crítica a un medio que ya es parte esencial de nuestra cultura. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

El documental tiene una duración de 40 minutos. Estará disponible en Prime Video a partir del jueves 11 de septiembre.