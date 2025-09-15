El secreto mejor guardado de los nuevos iPhone está en su cargador

Durante la Apple Keynote celebrada el pasado 9 de septiembre, la mayoría de la atención se centra en el diseño, las cámaras o el procesador. Pero este año, el secreto mejor guardado de la nueva serie 17 no estaba en el móvil, sino en un accesorio que, a primera vista, parece de lo más aburrido: el cargador.

Junto con el nuevo iPhone 17, Apple ha lanzado un cargador que, aunque tiene un nombre poco atractivo, es el primero de su tipo. Se trata del "Apple 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max", y su secreto está en que es el primer cargador en soportar el protocolo USB PD 3.2 AVS.

AVS, que significa "Adjustable Voltage Supply" (suministro de voltaje ajustable), permite que el cargador ofrezca opciones de voltaje más precisas y eficientes para cargar dispositivos como smartphones y ordenadores portátiles. En términos más sencillos, en lugar de cargar a un voltaje predefinido, el cargador puede proporcionar un voltaje mucho más específico y cercano al ideal para la batería, lo que acelera la carga sin sobrecalentar el dispositivo.

Sin embargo, hay un detalle importante: a diferencia de un verdadero cargador de 60 W, el nuevo cargador de Apple solo puede mantener esa potencia máxima de 60 W durante 18 minutos. Esto lo hace perfecto para la carga rápida de un iPhone 17, pero no para un MacBook Pro, que requiere una carga constante de 60 W. Por eso, Apple lo vende como un cargador de 40 W "con un máximo de 60 W".

Este nuevo cargador, que Apple vende por 39 dólares y que, de momento, no se ofrece en España, será necesario para alcanzar las velocidades de carga rápida que la compañía ha prometido para el iPhone 17 ("hasta el 50% en 20 minutos"). Se espera que otras compañías también lancen sus propias alternativas al accesorio de Apple próximamente.