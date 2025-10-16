Un spin-off y ahora también una precuela: 'Bosch' volverá a Prime Video por todo lo alto

No nos cansamos del bueno de Harry Bosch. El personaje creado por Michael Connelly, al que hasta la fecha ha dado vida Titus Welliver en dos series, o tres, si contamos El legado de Bosch como una producción aparte, seguirá muy presente en el terreno televisivo.

Amazon ha confirmado que el detective más famoso de Los Ángeles, además de su pequeño pero indispensable papel en el spin-offBallard, renovado ya por una segunda temporada, tendrá también su serie precuela, titulada Bosch: Start of Watch, que llegará próximamente a Prime Video y al canal MGM+.

Así se forja una leyenda

La nueva ficción llevará al espectador de regreso al año 1991, cuando Bosch era un joven policía recién incorporado al cuerpo. En esta ocasión, el personaje estará interpretado por Cameron Monaghan (Shameless, Gotham), mientras que Omari Hardwick (Ejército de los muertos) dará vida al veterano agente Eli Bridges, un mentor que servirá de brújula moral al novato Bosch.

Basada una vez más en las novelas de Connelly, Bosch: Start of Watch mostrará una Los Ángeles al borde del caos, marcada por la violencia de las bandas, el racismo institucional y una comisaría fracturada. En medio de ese clima de tensión, un atraco de alto perfil y una red de corrupción pondrán a prueba la lealtad de Bosch a la placa, forjando su conocido código: "Todo el mundo cuenta o nadie cuenta".

Sinopsis oficial

Ambientada en la convulsa Los Ángeles de 1991, Bosch: Start of Watch sigue los primeros pasos de Harry Bosch, un joven agente de patrulla inteligente, tenaz y profundamente comprometido con las víctimas. Junto a su experimentado instructor Eli Bridges, Bosch se enfrentará a un ambiente policial corrupto y a una ciudad desgarrada por la tensión social.

En medio de una investigación criminal que pondrá a prueba su integridad, el joven Harry aprenderá la dura lección que marcará su vida: que la justicia tiene un precio, y que a veces proteger a los inocentes significa enfrentarse a todos los demás.