"Me sentí violada": la autora que demandó a la IA y consiguió el acuerdo por copyright más grande de la historia

Todo comenzó con una mezcla de curiosidad e inquietud. Bartz probó ChatGPT pidiéndole que escribiera una pieza de ficción con su estilo, y el resultado fue "escalofriante": sonaba exactamente como ella. La furia y la impotencia se convirtieron en acción cuando descubrió que su trabajo había sido utilizado para alimentar a un algoritmo sin su permiso.

Bartz, que en 2015 había perdido su trabajo en una revista, estaba decidida a que su nuevo proyecto (la ficción) no le fuera arrebatado. Así, se convirtió en una de las tres demandantes principales en una demanda colectiva contra el gigante de la IA Anthropic.

El acuerdo de 1.500 millones de dólares: un hito, pero no el final

La demanda, que avanzó con una velocidad inusual, culminó con un acuerdo que pasará a la historia del que se hacen eco en The New York Times: Anthropic pagará 1.500 millones de dólares en nombre de los autores, el acuerdo por copyright más grande de la historia.

La jueza determinó que Anthropic había violado la ley al descargar y almacenar cientos de miles de libros piratas. Sin embargo, la victoria no fue total. El tribunal también dictaminó que, siempre y cuando los libros no sean robados, usarlos para entrenar programas de IA se considera uso legítimo (fair use) porque el material es "transformado". Esta es una postura que autores y editores disputan fervientemente.

Una batalla que ha tenido un coste personal

El acuerdo es un mensaje claro para las compañías de IA: "no se pueden usar obras pirateadas", pero la batalla está lejos de terminar. Como Bartz, cuya demanda es conocida como Bartz vs. Anthropic, admitió, "esto se siente como un primer paso correctivo muy importante... no es el fin de la batalla".

Para Bartz, involucrarse en el caso tuvo un coste personal: se ha retrasado en la escritura de su sexta novela y ha tenido que lidiar con la ansiedad y el estrés del proceso legal. Pese a ello, Bartz, que a menudo se inspira en sus propias experiencias, dijo que este intenso proceso podría acabar convirtiéndose en material para una futura novela de thriller.