La sustituta de 'Los Bridgerton' acaba de aterrizar en streaming y es perfecta para el fin de semana

Un grupo de amigos que se enfrenta a la soledad moderna, un humor ácido e irreverente y una mirada crítica al poder de la fama digital; todo ello aderezado con el fenómeno mediático que dejó Los Bridgerton, hace que I Love L.A. suene como la heredera perfecta de la clásica sitcom de los 90.

En este caso, el amor y la amistad no se viven en palacios ni entre bailes de época, sino entre estudios de grabación, brunches con influencers y videollamadas llenas de filtros. El resultado es un retrato tan irónico como reconocible de la generación Z: ambiciosa, hiperconectada y emocionalmente agotada.

Una mirada sin filtros a la generación Z

Creada, escrita y protagonizada por la actriz Rachel Sennott, la serie presenta a Maia, una joven que vive en Los Ángeles y trabaja en una agencia de talentos justo cuando el mundo influencer está en su punto más alto. Allí se reencuentra con Tallulah, una antigua amiga convertida en estrella de las redes sociales, con quien se alía para conseguir el ascenso que tanto ansía, aunque esa decisión pondrá patas arriba su vida y sus relaciones (especialmente con su novio).

El reparto está formado por algunos de los rostros más reconocibles de la generación millennial: Leighton Meester, Ayo Edebiri , Odessa A’zion, Jordan Firstman, Josh Hutcherson y True Whitaker.

Dónde ver I Love L.A.

La serie está disponible en exclusiva en HBO Maxdesde el 3 de noviembre de 2025. Esta comedia sabe reírse del postureo sin caer en él y esconde una mirada honesta sobre la presión por encajar, la autoexigencia y el miedo a desaparecer del mapa. Un reflejo humorístico de la vida hiperconectada en la que todos intentamos no perder pie.

Con solo una temporada, logra captar el espíritu de una época marcada por la inmediatez y la constante búsqueda de validación. I Love L.A. no pretende dar lecciones, pero sí dejar una sensación reconocible: la de saber que, entre risas y pantallas, todos estamos intentando encontrar algo real.