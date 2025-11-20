'TASK' deja de ser una miniserie: renovada por una segunda temporada

La vuelta de Mark Ruffalo a la televisión, aunque recientemente ha regresado (brevemente) al cine con la tercera parte de cierta saga de magos y ladrones de buen corazón, no pudo ser mejor, y TASK, que se estrenó en septiembre de este mismo año, no hizo sino cosechar buenas críticas por parte de crítica y público.

Un drama criminal creado por Brad Ingelsby, responsable también de Mare of Easttown, que nos vendieron como unaminiserie, 7 episodios y hasta aquí han llegado Tom Brandis y su equipo, pero HBO ha dicho que no, que queremos más. Pero qué bien nos conoce.

Temporada 2 de 'TASK'

Durante la presentación a la prensa celebrada en Nueva York, Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y HBO Max Content, confirmó la renovación de la serie para una segunda temporada, poniendo fin oficialmente a su condición inicial de miniserie cerrada.

La serie, producida en asociación con WIIP, ha funcionado especialmente bien en HBO Max, donde, según la plataforma, la primera entrega se sitúa entre las temporadas debutantes con mayor crecimiento. Todos los episodios están disponibles, y ese impulso en visionados ha sido uno de los factores que han llevado a la cadena a apostar por continuar la historia del agente del FBI interpretado por Ruffalo.

Todos contentos

En el anuncio, Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutivade programación de HBO y directora de series dramáticas y películas de la cadena, destacó la combinación de elementos que distinguen el trabajo de Ingelsby.

Subrayó que "es raro que un guionista logre equilibrar una narrativa humanista con una trama intrincada y explosiva", señalando que la confianza en el creador ha sido absoluta desde el primer día y que esperan que la segunda temporada mantenga esa fuerza.

Por su parte, Brad Ingelsby señaló que el apoyo del canal ha sido determinante: "Hemos tenido la increíble suerte de contar con el apoyo incondicional de HBO a TASK desde el primer guion, durante toda la producción y durante el extraordinario lanzamiento de nuestra primera temporada al público. Son un hogar creativo sin igual". El creador afirmó sentirse honrado y entusiasmado por volver a desarrollar la serie junto a su equipo, tanto delante como detrás de las cámaras.

'TASK' hasta ahora

Ambientada en los suburbios obreros de Filadelfia, la serie sigue a un agente del FBI interpretado por Mark Ruffalo que dirige un grupo de trabajo dedicado a detener una cadena de violentos robos. Al frente de la banda está un hombre de familia aparentemente intachable, encarnado por Tom Pelphrey, cuya doble vida desencadena una investigación tan peligrosa como personal.