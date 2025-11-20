Regresa la mítica 'Stargate' con una serie totalmente nueva para Prime Video

Cuando hablamos de ciencia ficción espacial, lo primero que nos viene a la cabeza es La Guerra de las Galaxias y Star Trek, y lo segundo, depende de lo que hayamos indagado en el género, siempre suele ser Battlestar Galáctica, Babylon 5, Riddick, Firefly o, por qué no, Stargate y alguna de sus muchas series derivadas.

Ahora, casi tres décadas después de su lanzamiento original, Stargate vuelve a abrirse paso en la televisión con una nueva serie que ha recibido luz verde por parte de Amazon MGM Studios. Será una producción exclusiva para Prime Video y supondrá el primer gran movimiento de la compañía tras la adquisición de MGM en 2022, un fichaje pensado precisamente para revitalizar algunas de sus franquicias más icónicas.

En buenas manos

El encargado de escribir y dirigir esta nueva etapa es Martin Gero, nombre muy ligado al universo Stargate. Gero trabajó durante cinco años en las tres series principales, empezando como editor de guion en Stargate Atlantis y participando posteriormente en diferentes puestos creativos.

Él mismo aseguraba recientemente que la franquicia está "escrita en su ADN" y que esta oportunidad supone “guiar al universo Stargate hacia su siguiente fase". Gero ejercerá de creador, guionista, productor ejecutivo y showrunner.

Junto a él estarán Joby Harold y Tory Tunnell, responsables de títulos como Obi-Wan Kenobi y Monarch: El legado de los monstruos. También formarán parte del proyecto Roland Emmerich y Dean Devlin, creadores de la película original de 1994, además de Brad Wright y Joe Mallozzi, veteranos de las series posteriores y ahora productores consultores. Los detalles sobre el reparto y el inicio de la producción se anunciarán más adelante.

Toda una saga

Stargate nació con la película de 1994 protagonizada por James Spader y Kurt Russell, pero el auténtico fenómeno llegó con Stargate SG-1, que se extendió durante 10 temporadas y dio lugar a una de las franquicias más amplias y longevas de la ciencia ficción televisiva.

A ella se sumaronStargate Atlantis, Stargate Universe, la animada Stargate Infinity y la webserie Stargate Origins, además de videojuegos, libros y dos películas más lanzadas directamente en vídeo.

Dónde ver 'Stargate' en España

En nuestro país, todas el contenido del universo Stargate están disponibles en MGM+, uno de los canales de suscripción integrados en Prime Video y que ofrece un periodo de prueba gratuito de siete días. La llegada de esta nueva serie, sin fecha confirmada, promete renovar un legado que lleva años esperando abrir una nueva puerta.