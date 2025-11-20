Tenemos 'Juego de Tronos' para años: 'La Casa del Dragón' renovada por una temporada 4 y también 'El caballero de los Siete Reinos' antes incluso de su estreno

Está dando para mucho el evento en el que HBO está presentando en Nueva York en sociedad, bueno, a la prensa, sus planes para el futuro próximo y a medio plazo, pues a la reciente noticia de la renovación de TASK, con Mark Ruffalo a la cabeza, por una segunda temporada, tenemos que sumarle ahora las de otras dos series nacidas a raíz de las palabras plasmadas en papel de George R. R. Martin.

Hablamos de La Casa del Dragón, que suma ya una cuarta temporada confirmada, y de El caballero de los Siete Reinos, renovada para una segunda temporada antes incluso de estrenar su primera tanda de episodios. Ambas forman parte de la apuesta de HBO por mantener viva y en expansión la franquicia surgida del universo de Juego de Tronos, con nuevos contenidos garantizados cada año hasta 2028.

Dragones, caballeros y escuderos por muchos años

Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y HBO Max Content, anunció oficialmente la renovación de las dos series. El movimiento refleja una estrategia clara: asegurar continuidad y estabilidad en el calendario de estrenos de Poniente, reforzando el impacto global que mantiene la marca más de una década después de su primera irrupción televisiva.

En el caso de El caballero de los Siete Reinos, HBO apuesta fuerte incluso antes de que el público pueda conocer su primera temporada, cuyo estreno está fijado para el lunes 19 de enero. La ficción, una serie dramática de media hora, tendrá garantizada su segunda entrega en 2027.

Basada en los relatos de Dunk y Egg, esta historia más íntima y aventurera ofrece un contraste intencionado con el tono épico de otras producciones del mismo universo, explorando vínculos entre personajes aparentemente corrientes pero decisivos en la historia futura de Poniente.

Por su parte, La Casa del Dragón continúa ampliando su trayectoria. La tercera temporada llegará en verano de 2026, pero HBO ya ha confirmado que la serie volverá en 2028 con su cuarta temporada.

Basada en Fuego y Sangre y ambientada 200 años antes de Juego de Tronos, la producción sigue con fidelidad las disputas internas de la Casa Targaryen y continúa contando con un reparto amplio liderado por Matt Smith, Emma D’Arcy y Olivia Cooke.