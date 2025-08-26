Aplicaciones
Tot Pocket 2.0: una de las mejores apps de notas para los dispositivos Apple se actualiza por todo lo alto
Tot Pocket es una app minimalista de notas rápidas que se actualiza con nuevas funciones, diseño renovado y mejoras en iOS 26.
Soy mucho de cambiar aplicaciones y probar alternativas para ver cuál se adapta mejor a mí. Pero cuando una aplicación me gusta de verdad, no la cambio por ninguna, como es el caso de Tot Pocket. Aunque no se define así, me gusta describirla como una app de notas rápidas, ideal para esas notas que no vas a guardar. También funciona como una pequeña libreta a la que puedes arrancar páginas.
Tot Pocket consta de siete páginas, que en la app se representan como puntos. Cada uno tiene un color diferente y en ellos puedes escribir lo que quieras, aunque solo dispondrás de esos siete espacios, pero esa es la gracia, ya que Tot no es una app de notas. El texto que anotes en cada página puedes copiarlo, compartirlo o guardarlo si lo necesitas.
Lo nuevo que llega a Tot Pocket en su versión 2.0
Tot Pocket se lanzó en 2020 para todos los dispositivos de Apple, pero no ha sido hasta ahora cuando ha recibido una gran actualización que añade importantes novedades y lo adapta a iOS 26. Eso sí, esta última novedad no se apreciará hasta que Apple libere la versión oficial con el nuevo diseño Liquid Glass el mes que viene. Estas son sus mejoras:
Nuevo diseño: La versión 2.0 de Tot Pocket incorpora una interfaz que se adapta a iOS 26 y Liquid Glass. Además, la sección de Ajustes se ha renovado por completo y ahora es más clara que nunca.
Nueva forma de interactuar con los textos: También se ha rediseñado el sistema de acciones, como seleccionar o borrar texto, haciéndolo más accesible desde el botón de los tres puntos.
Separadores: Se han añadido nuevos separadores que permiten crear listas de la compra, de tareas u organizar mejor las notas.
Smart Bullets: Los Smart Bullets dejan de ser únicamente guiones o puntos; ahora también pueden ser emojis, lo que permite usarlos como indicadores del estado de un elemento (por ejemplo, si una tarea está completada o no).
Mejora de la experiencia de escritura: La redacción de notas es ahora más ágil, con botones de formato rápido como negrita o cursiva más accesibles.
Corrección de errores y mejoras de estabilidad.
Tot Pocket no es una app de notas convencional. Su gran atractivo es funcionar como una libreta de la que se pueden arrancar páginas, pero también como una app versátil que permite escribir con formato Markdown o ver el conteo de palabras. Tot Pocket está disponible para iPhone, iPad y Mac, y se puede descargar gratis desde el App Store. Para desbloquear todo su potencial, ofrece un pago único con el que se activan todas sus funciones.
