Un fotógrafo captura a un paracaidista alineado con el Sol con una precisión milimétrica

La imagen, tomada por el astro fotógrafo Andrew McCarthy y ya considerada una de las capturas más llamativas del año, es el resultado de semanas de preparación, cálculos astronómicos y un salto perfectamente coordinado.

McCarthy no improvisó: utilizó un software de posición solar para saber desde qué punto del terreno debía situarse y en qué momento exacto la trayectoria del avión coincidiría con el Sol desde su perspectiva.

El paracaidista, su amigo Gabriel Brown, saltó desde unos 3.500 pies de altura, lo que lo situó a más de 2.400 metros del fotógrafo. Esa distancia hacía que se desplazara muy rápido por el encuadre, así que el momento preciso era clave.

La planificación de Ícaro

La parte solar de la imagen no fue tomada con una cámara convencional. McCarthy la fotografió con un telescopio equipado con un filtro de hidrógeno alfa, que permite capturar únicamente una franja muy específica del espectro rojo.

Esa técnica revela estructuras de lacromosfera solar (arcos, filamentos y bucles de plasma) imposibles de ver con cámaras normales. Después, alineó ambas imágenes para componer el resultado final.

McCarthy tiene experiencia en este tipo de técnicas: en 2021 combinó más de 150.000 fotografías para crear una imagen de alta resolución del Sol. Esa habilidad fue clave para unir con naturalidad la silueta del paracaidista y los detalles solares sin perder autenticidad.

El salto, la alineación y la captura dependieron de que todo coincidiera: una luz estable, atmósfera relativamente tranquila y un paracaidista capaz de mantener una pose reconocible en caída libre.

Brown explicó que incluso tuvieron que tener en cuenta la trayectoria de planeo del avión con motores apagados para ajustar la posición de salida.

El resultado, llamado “The Fall of Icarus”, es una imagen inusual que mezcla planificación, técnica y una coordinación casi perfecta entre ambos.