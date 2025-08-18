Uno de los principales analistas de Apple confirma la llegada de un nuevo Apple TV 4K y un HomePod mini a finales de año

La semana pasada se filtraron algunos de los próximos productos que Apple podría lanzar a finales de año, como un Apple TV 4K o un HomePod mini. Las referencias a dichos dispositivos se hallaron en el código de iOS, lo que convierte la filtración en bastante fiable. Mark Gurman ha querido dar su opinión al respecto, basándose en las fuentes con las que cuenta.

En la última entrega de su boletín Power On, el analista respondió a los hallazgos publicados por el medio especializado en Apple MacRumors, confirmando la posible llegada de un nuevo Apple TV 4K y de un HomePod mini a finales de este año. Productos que se lanzarían junto a la esperada serie iPhone 17, así como los nuevos Apple Watch Series 11 y Ultra 3.

Estos son todos los productos que Apple podría lanzar en los próximos meses

La semana pasada, el medio especializado en Apple MacRumors descubrió varios identificadores que corresponderían a productos que la compañía todavía no ha lanzado. Entre ellos se encuentran un nuevo Apple TV 4K con procesador A17 Pro, un nuevo HomePod mini, un iPad con chip A18, un nuevo iPad mini, el Studio Display de segunda generación, el Apple Vision Pro con chip M5 y la nueva serie de Apple Watch 2025.

Aunque los identificadores se hallaron en el código de Apple, la información no deja de ser un rumor. Sin embargo, Mark Gurman ha querido pronunciarse sobre los productos que podrían ver la luz. Según indicó recientemente, tanto el Apple TV 4K como el HomePod mini llegarían a finales de año, mientras que el nuevo iPad se espera para principios del próximo y el Studio Display 2 lo haría en algún momento posterior.

Por último, el analista señala que Apple sigue trabajando en un Apple Vision Pro con procesador M4, pese a que los identificadores apunten a lo contrario. Para ello ofrece una explicación: es muy posible que la compañía haya barajado ambas opciones, por lo que no descarta que esos hallazgos sean ciertos.

En cuanto a los Apple Watch, Gurman asegura que llegarán el mes que viene junto a la serie iPhone 17. Se espera que el Apple Watch Series 11 incorpore un nuevo sensor de presión arterial, mientras que para el Apple Watch Ultra 3 se anticipan mejoras en conectividad. Por otro lado, podría lanzarse el Apple Watch SE 3, cuya principal novedad sería una nueva construcción en plástico.