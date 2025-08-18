Apple estaría trabajando en un sistema operativo completamente nuevo

Todo apunta a que Apple tiene un plan de varios años para entrar de lleno en nuestros hogares, que empezará el año que viene con el lanzamiento de un hub para el hogar que fusionará lo mejor del HomePod y del iPad, al que todos conocemos como HomePad. Este dispositivo llegaría con un nuevo sistema operativo, nombrado internamente Charismatic, que podría acabar siendo homeOS.

No es ningún secreto que la compañía podría estar trabajando en un nuevo sistema operativo. De hecho, se han encontrado varias referencias a ello en el código de las versiones actuales, como que se estaría probando tvOS en un iPad mini. Este nuevo sistema, según Mark Gurman, sería exclusivo del hub doméstico y combinaría la vista de las apps de watchOS con la interfaz de tvOS.

Un dispositivo que debería haberse lanzado el pasado mes de marzo

Aunque todo apunta a que la compañía lanzará su hub para el hogar el año que viene, lo cierto es que dicho dispositivo estaba planeado para este año, concretamente para marzo de 2025. Sin embargo, según Mark Gurman de Bloomberg, Apple tuvo que retrasar su lanzamiento debido al retraso de las nuevas funciones de Siri presentadas en la WWDC 2024. Y es que, además de funcionar con un nuevo sistema operativo, iba a estar basado en dichas funciones.

Este nuevo sistema operativo fusionará lo mejor de tvOS y watchOS. Por ejemplo, podría tener la vista hexagonal de aplicaciones que vemos en el Apple Watch o esferas en las que la hora sería la gran protagonista, así como widgets. Este sistema estará pensado para usarse mediante la voz, aunque las interacciones táctiles también serán una opción. homeOS llegaría con algunas aplicaciones nativas preinstaladas como Calendario, Notas o Recordatorios.

homeOS no sería especial solo por ser nuevo, sino también por dar la bienvenida a la nueva experiencia visual de Siri. Según Gurman, Apple está trabajando en darle un rostro al asistente del iPhone, que podría inspirarse en el icono del Finder de macOS o en los Memoji, con el objetivo de resultar familiar para los usuarios. El hub para el hogar sería el dispositivo que estrenaría esta novedad, aunque podría extenderse a otros equipos de la compañía, como el iPhone.

El HomePad tendría una pantalla más bien cuadrada de unas siete pulgadas, con una cámara frontal capaz de reconocer a los usuarios para que cada uno pueda disfrutar de una experiencia diferente. Y esa es otra de las funciones que incorporaría homeOS: la posibilidad de tener varios perfiles de usuario. De momento, todo son rumores, pero parece que la compañía tiene grandes planes con Siri, que sería la gran protagonista del ecosistema dentro de muy poco.