Si usas TikTok en EE UU, esto te interesa: el futuro de la app pende de un hilo

TikTok vuelve a causar polémica en los Estados Unidos menos de dos años después de que fuese motivo de crisis dentro del Capitolio. El presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China calificó a TikTok de "fentanilo digital" que lava el cerebro a los jóvenes estadounidenses para que apoyen a Hamas. Más adelante, un exasesor de seguridad nacional afirmó que permitir que TikTok permaneciera en EE. UU. bajo su propietario chino sería como "permitir que la URSS controlase medios de comunicación estadounidenses durante la Guerra Fría".

Todo culminó en la inesperada aprobación de un proyecto de ley bipartidista que obligaba a la empresa matriz china, ByteDance, a vender la aplicación o enfrentarse a su prohibición, el cual se convirtió rápidamente en ley. Tras casi un año después, todo sigue igual debido a la intervención de Donald Trump, donde el presidente estadounidense se erigió como supuesto salvador de la aplicación en el país.

Se llegó a un acuerdo de compra por parte de inversores estadounidenses negociada a través del mandatario, que ya lleva varios meses paralizada. Los legisladores que aprobaron su prohibición ahora guardan silencio.

El medio especializado en tecnología The Verge contactó con una docena de esos legisladores que votaron tanto a favor como en contra del proyecto de ley. Uno de ellos ofreció comentarios, mientras que varios no respondieron a las reiteradas solicitudes del medio. No está claro qué opina la mayoría sobre el impacto de su presión para forzar la venta o prohibición de TikTok, ni qué piensan del acuerdo que Trump promete que finalmente logrará que TikTok (y los proveedores tecnológicos estadounidenses de los que depende) cumplan con la ley.

Un futuro incierto y confuso en torno a la aplicación en el país

La senadora Maria Cantwell (demócrata por Washington), miembro de mayor rango del Comité de Comercio del Senado, señaló que aún hay muchas incógnitas sobre el acuerdo de Trump. "El Congreso sigue esperando información sobre cómo la venta de TikTok impediría que los algoritmos chinos perjudiquen a los ciudadanos, las fuerzas armadas y los intereses estadounidenses", afirmó. "La falta de transparencia ha generado preocupación tanto entre demócratas como republicanos, quienes aún esperan información confidencial sobre cómo detener las acciones maliciosas".

Tras meses de pánico por los supuestos peligros de TikTok, el Congreso ha pasado el año sin hacer mucho ruido mientras Trump extendía repetidamente el plazo para la venta de TikTok, en clara violación de la ley de desinversión o prohibición. El expresidente Joe Biden también intentó evitar la aplicación de la ley que él mismo firmó, pero el plazo venció el último día de su mandato, pasándole la responsabilidad a Trump.

En las últimas semanas, el gobierno de Trump ha afirmado que TikTok está a punto de ser vendida. Pese a ello, aún no está claro si China permitirá que ByteDance venda TikTok. Trump ha dicho que el presidente Xi Jinping ha dado su visto bueno en general, pero tras la reunión entre ambos líderes a finales de octubre, hubo pocos indicios reales de progreso.