10 gadgets tecnológicos para regalar el Día de Reyes que no pasan de los 50 €.

Si estás leyendo este artículo es porque, probablemente, aún no tienes listos tus regalos para el Día de Reyes o no todos. Los gadgets tecnológicos, un campo que abarca una amplísima variedad de productos, son una solución socorrida que, bien elegidos, pueden suponer un gran acierto y no tienen por qué ser caros. En este artículo te proponemos una variedad de gadgets para regalar o regalarse el próximo Día de Reyes, sin que tu bolsillo sufra.

Luz de inodoro Hotut LED

Luz de inodoro Hotut LED. Amazon.

Puedes darle un aire completamente diferente y más atractivo a tu cuarto de baño con esta luz de inodoro de Hotut. ¿En qué consiste? Este dispositivo está equipado con luces LED en sus dos extremos. Uno, el que queda dentro del inodoro, permite elegir entre 16 colores para alumbrar el interior del mismo y darle un aire futurista. La parte que queda colgada por fuera del váter tiene un proyector que dibuja diferentes patrones de luz en el suelo del cuarto de baño. Se enciende automáticamente al detectar el movimiento del usuario y puedes comprarlo por 10,99 € en Amazon.

Tarjetero RFID Alpha de Akielo

Tarjetero RFID Alpha de Akielo. Amazon.

Un tarjetero RFID, siglas en inglés de Identificación por radiofrecuencia, protege las tarjetas de crédito y débito de los métodos contactless para el robo de los datos almacenados en el chip. Lo hace con un material que bloquea o interfiere con las señales de radiofrecuencia. Este modelo de Akielo es un tarjetero metálico con diseño minimalista que permite guardar hasta 5 tarjetas bancarias con relieve u 8 tarjetas planas, junto con dinero en efectivo. Lo tienes en Amazon por 14,99 €.

Gorro Bluetooth de invierno de Cotop

Gorro Bluetooth de invierno de Cotop. Amazon.

Los gorros son una prenda muy socorrida en invierno que también pueden aportar formas de entretenimiento. Este gorro de punto polar de Cotop cuenta con un auricular Bluetooth incorporado que puedes conectar con el móvil para escuchar música sin necesidad de emplear unos auriculares. Tiene micrófono, por lo que también te sirve para atender las llamadas que recibas. Lo puedes comprar por 20 € en Amazon.

Soporte y agarre magnético para iPhone de Lamicall

Soporte y agarre magnético para iPhone de Lamicall. Amazon.

Este anillo móvil magnético con correa de cuero extensible permite un agarre cómodo de un iPhone -del 12 en adelante- y su uso como soporte para el móvil en una superficie como una mesa. Es compatible con MagSafe y su agarre magnético soporta un peso de hasta 1,5 kg, por lo que tu iPhone siempre estará seguro en tu mano con él. Es muy ligero, solo 28 gramos, y puedes adquirirlo en Amazon por 19,99 €.

Luz de lectura Glocusent

Luz de lectura Glocusent.s Amazon.

Si necesitas una fuente de luz portátil con la que, por ejemplo, poder leer en la cama sin molestar a la persona con la que la compartes, esta luz de lectura LED de Glocusent te soluciona la papeleta. Se adapta al cuello y los brazos flexibles te permiten orientarla según estés recostado o completamente tumbado. Dispone de 3 temperaturas de color, 3 niveles de brillo y su batería recargable por USB-C proporciona una autonomía de hasta 80 horas. La tienes en Amazon por 23 €.

Calentador de Manos Recargable Fandliss

Calentador de Manos Recargable Fandliss. Amazon.

¿Te fastidia sentir frío en las manos? Este calentador 2 en 1 de Fandliss está formado por dos piezas diseñadas ergonómicamente que se acoplan entre sí, de forma magnética, para que su transporte y uso sea cómodo. Una vez separadas y en cada mano, ofrecen tres temperaturas, de hasta 55 grados, que alcanzan en muy pocos segundos. La batería, de 6.000 mAh, sumando ambos componentes, proporciona una autonomía de hasta 23 horas en su configuración de calor más baja (45 grados). Lo tienes por 19 € en Amazon.

Localizador de llaves Esky

Localizador de llaves Esky. Amazon.

¿Eres de los que no saben dónde ha dejado la cabeza? Una forma de evitarlo es con este buscador de llaves que puedas acoplar a cualquier llavero para no volver a perderlo jamás. Viene con 6 receptores, cada uno con solo 0,46 cm de grosor, que puedes añadir a llaveros, mandos de TV, móviles, carteras, mascotas, etc. Produce un fuerte sonido de 80 decibelios y tiene un alcance de 30 metros, lo que permite localizar cualquier objeto al que se añada en la mayoría de hogares. Lo tienes por 27 € en Amazon.

Caja desinfectante para móviles PhoneSoap Basic

Caja desinfectante para móviles PhoneSoap Basic. PhoneSoap.

Si eres un poco Howard Hughes, el magnate y aviador de mediados del siglo XX que fue una figura similar a la de Elon Musk hoy en día y que estaba obsesionado por protegerse de los gérmenes y bacterias, te puede interesar saber que puedes desinfectar tu móvil prácticamente por completo -99,99%, según el fabricante- utilizando tecnología UV con esta caja desinfectante. Aunque está pensada para móviles, puede utilizarse con cualquier objeto que encaje en sus dimensiones -17,8 x 9,5 x 14,9 cm- y en solo 10 minutos. Lo tienes por 49,95 € en la web de PhoneSoap.

Xiaomi Redmi Buds 6 Lite

Xiaomi Redmi Buds 6 Lite. Amazon.

Si quieres unos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido no tienes por qué dejarte un dineral. Los Redmi Buds 6 Lite de Xiaomi ofrecen cancelación de ruido de frecuencias bajas comunes de 42 dB, un diafragma recubierto de titanio de 12,4 mm, 2 micrófonos asistidos por IA, reducción de ruido contra el viento y una autonomía de 7 horas que se extiende a 38 con el estuche de carga. Utiliza Bluetooth 5.3 y solo cuestan 17,99 € en Amazon. Y si piensas que tiene que haber una diferencia abismal con unos AirPods o Pixel Buds, para nada. La hay, pero mucho menos que en el precio.

Lámpara/reloj/altavoz/cargador inalámbrico Kihhvlo

Lámpara/reloj/altavoz/cargador inalámbrico Kihhvlo. Amazon.

El concepto de lámpara multiuso no está muy extendido, pero Kihhvlo hace un buen uso del mismo. Este dispositivo, además de ofrecer iluminación con 13 modos de luz RGB, también permite su uso como reloj con alarma, cargador inalámbrico de 15 W para el móvil y como altavoz Bluetooth -5.3-. Lo tienes por 42 € en Amazon.