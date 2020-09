Todo lo que debes saber sobre la integración de EA Play en el servicio Xbox Game Pass

Electronic Arts y Microsoft han cerrado un acuerdo muy celebrado por la comunidad. Si te coge despistado, nos referimos a la integración de EA Play a Xbox Game Pass sin coste adicional. Se espera que la acción tenga lugar a finales de 2020 para los miembros suscritos al servicio Xbox y una vez formalizado, los juegos de EA vinculados al anterior Origin Access y EA Access, estarán disponibles en el catálogo de Game Pass para consola y PC.

Según destaca el anuncio, todos los suscriptores de Game Pass podrán acceder a más de 60 juegos de EA para consola y PC, incluidos títulos como FIFA 20, Titanfall 2 y Need for Speed Heat, además de franquicias superventas como Battlefield, Mass Effect, Skate y Los Sims. En combinación, el servicio ofrecerá, además de los lanzamientos de Xbox desde el día de su estreno, la oportunidad de jugar 10 horas a los nuevos juegos de Electronic Arts. Los títulos de EA no solo estarán disponibles en PC y consolas, Microsoft enfatiza que se podrá jugar a algunos a través de xCloud.

El anterior es otro punto importante para animar a los suscriptores de Game Pass: el lanzamiento oficial del servicio de juegos en la nube, xCloud. La plataforma se inaugura oficialmente a partir del 15 de septiembre solo en Android, ya que Apple ha negado el permiso para distribuir el servicio en App Store. Para jugar será necesario utilizar el mando de Xbox One en el terminal a través de bluetooth, aunque Microsoft ha confirmado licencias para varias marcas como Razer y 8BitDo, que les permiten la creación de controladores específicos para su uso en la nube. La Casa de Redmond también confirmó recientemente que el mando de control de PlayStation 4, DualShock 4, funcionará con el servicio Xbox.

Para tener acceso completo a la biblioteca de EA Play, los jugadores de PC solo deben contar con una suscripción Xbox Game Pass y automáticamente se habilitarán los títulos de Electronic Arts. Para los jugadores de consola, es necesario Xbox Game Pass Ultimate (Game Pass + Live Gold) para enlazar con el sistema integrado de EA. Antes de terminar, te recordamos el anuncio de la fecha de lanzamiento y el precio de Xbox Series X: estará disponible a partir del 10 de noviembre por un importe estimado de 499 euros.