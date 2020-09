El nuevo God of War para PS5 promete llevarnos al Ragnarok

A un ritmo extremadamente veloz, el evento PlayStation 5 showcase ha traído consigo una gran cantidad de novedades y apetitosos juegos, incluida la presentación del esperado ‘God of War’ para nueva generación.

Los teasers publicados por Cory Barlog, finalmente han tomado forma en la dirección del anuncio: se mantiene y refuerza el sector narrativo de ‘God of War’ para PlayStation 4. De hecho, el breve teaser que nos propone Sony y Santa Mónica Studios anticipa el regreso de Kratos y Atreus . No sabemos lo que espera a héroe e hijo, pero seguro que no los pillará desprevenidos: ¡El Ragnarok se acerca! Y llegará a PlayStation 5 en 2021.