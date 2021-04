¿Vale la pena el nuevo iPad Pro?

Era uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la manzana: la llegada del nuevo iPad Pro 2021. Y, sin duda, la presentación no ha desilusionado: una tablet que muchos comparan con el MacBook Pro debido a que comparten el mismo microchip, el M1, solo que a un precio ostensiblemente más bajo: 1.500 euros contra 880 euros del iPad Pro.

El microchip M1 es un salto de calidad enorme, ya que sería hasta un 50% más rápido que el usado por la versión 2020 del iPad, también ha mejorado la cámara, la resolución de la pantalla Liquid Retina XDR

El microchip M1 es un salto de calidad enorme, ya que sería hasta un 50% más rápido que el usado por la versión 2020 del iPad, también ha mejorado la cámara, la resolución de la pantalla Liquid Retina XDR: utiliza más de 10.000 mini-LEDs para mejorar el contraste, el brillo y la precisión del color en comparación con las versiones anteriores. Con una clasificación de brillo de pantalla completa de 1.000 nits y 1.600 nits de brillo máximo, es la pantalla de iPad más brillante de la historia . El iPad Pro 2021 también ofrece hasta 2 TB de almacenamiento y hasta 16 GB de memoria RAM, el doble de lo que encontraremos en los modelos 2018 y 2020, en ambas memorias.

Pero aquí es cuando se dividen las aguas. Los usuarios promedio de tablet, quienes las usan como alternativa a un portátil para reproducir multimedia, jugar y tareas similares probablemente no perciban estas diferencias y no tiene sentido para ellos hacerse con este iPad, habiendo alternativas bastante más económicas (Huawei Mate Pad Pro, Microsoft Surface Go o Samsung Galaxy Tab S6 Lite, todas son más que interesantes por menos de 500 euros). Eso sí, si te gusta el iPad, tienes el dinero y quieres tener ese modelo… pues adelante. Pero en general estamos ante un dispositivo destinado a creadores de contenido multimedia, que trabajan con imagen y sonido, que requieren gran capacidad de procesamiento y buena memoria.

Por eso, la pantalla Liquid Retina XDR es tan interesante, al igual que el TB de memoria y los 16 de RAM… sólo que en este caso ya debemos aumentar el precio. Los 880 euros son para el modelo básico, de 11 pulgadas. Solo el iPad Pro de 12,9 pulgadas tiene 1 TB de memoria (y hasta 2 TB), pero entonces el precio aumenta más del doble: hasta los 1.979 euros. Si quieres que sea Wifi + Cellular habría que sumar 200 euros, otros 180 euros del teclado y 100 euros más si queremos el Apple Pencil. Total: casi 2.500 euros, cerca de 200 euros más de lo que cuesta el nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas con misma memoria y procesador. O 150 euros más que un iMac de 27 pulgadas.

¿Vale la pena el nuevo iPad Pro?

¿Vale la pena el nuevo iPad Pro?

Mas allá del precio

Pero hay más factores no vinculados al precio, sino a las prestaciones. El nuevo iPad Pro es compatible con USB 4/Thunderbolt. Esto incrementa la velocidad de conectividad, importante a la hora de cargar y descargar archivos, pero quienes trabajan con imagen y sonido precisan aplicaciones profesionales y estas no se ejecutan en los nuevos iPad. Es decir, no se puede trabajar con las aplicaciones de Mac y teniendo en cuenta las prestaciones que tiene el nuevo iPad Pro parece ser que la comunicación entre los departamentos de software y los de hardware de Apple no ha sido muy fluida.

Por suerte, es posible conectar la tableta a una pantalla externa y aumentar la calidad… ¿no? No tanto. Si queremos mostrar la interfaz del iPad en sí, será solo un espejo de lo que hay en la propia pantalla del iPad. Esto se debe a que iPadOS en realidad no admite mover aplicaciones a una pantalla externa más grande… aunque el iPad sí lo permite. En este sentido han creado un teléfono que permite hacer llamadas y recibirlas, pero no hablar durante la comunicación. Y los profesionales, que son los que pagarían por esta tableta más de 1.900 euros lo notarán.

Por último el M1… sí, su tarjeta gráfica es un 40% más potente, su procesamiento es un 50% más rápido, pero las tabletas no llevan en general un sistema de enfriamiento y este microchip opera a velocidades por encima de los 3,2 GHz y sin un sistema de ventiladores, la máxima potencia puede hacer que se caliente muy rápido y habrá que ver cómo reacciona. En pocas palabras: han puesto el motor de un Fórmula 1 en un muy buen deportivo y sí: va rápido, pero aún no sabemos si irá lejos.