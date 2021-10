Otro lado oscuro de Facebook: drogas, trata de seres humanos, persecución política y violencia

La violencia ejercida por cárteles de la droga en Méjico, la trata de blancas que tiene lugar en países de Oriente Medio con mujeres engañadas a través de ofertas de trabajo fraudulentas y la persecución y el odio contra minorías étnicas e individuos en varios países del mundo son algunas de las prácticas que se desarrollan en Facebook sin que la compañía sea capaz de atajarlas. O sin que tenga el suficiente interés en ello, según la serie de reportajes The Facebook Files (los archivos de Facebook) que The Wall Street Journal viene publicando desde el pasado 13 de septiembre y aún no ha finalizado.

En 2021, sólo el 90% de los usuarios de Facebook, 2.740 millones, se encuentra en Estados Unidos y Canadá. Europa tiene un peso similar mientras que son los países en desarrollo los que empujan el crecimiento de la compañía. Y es en estos donde se producen actividades delictivas que en Europa y Estados Unidos serían detectadas y controladas mucho antes de lo que sucede en estos casos.

En la serie de artículos se tratan múltiples aspectos de la plataforma de Mark Zuckerberg y sus dinámicas, pero uno de los más preocupantes es como es utilizada en países en desarrollo para una amplia variedad de actividades delictivas, sin que la compañía implemente medidas efectivas para detenerlas. En algunos casos, ignorándolas aún teniendo conocimiento de ellas a través de sus investigadores y moderadores de contenido.

Según la investigación de Wall Street Journal que se basa en el estudio de una amplia cantidad de informes y documentos internos de Facebook a los que ha tenido acceso, la compañía prioriza “la retención de usuarios, la ayuda a socios de negocios y, a veces, el apaciguamiento de gobiernos autoritarios que necesita para operar dentro de sus fronteras”. Facebook niega las acusaciones y defiende la estrategia con la que aborda este tipo de problemas, pero los documentos internos muestran otra realidad.

Estos son algunos de los casos destacados en The Facebook Files.

La violencia de los cárteles de la droga en Méjico

Jalisco Nueva Generación es un cártel de la droga de Méjico al que Estados Unidos considera una de las mayores amenazas en su guerra contra la droga. Conocidos también por el acrónimo CJNG, ha tenido múltiples páginas de Facebook e Instagram en las que se violaban abiertamente las políticas de uso de la compañía.

En ambas plataformas mostraban armas y vídeos de crímenes violentos como la ejecución de una víctima de un disparo en la cabeza el pasado mes de enero; éste último caso en Instagram, también propiedad de Facebook.

Un equipo investigador interno de Facebook identificó las páginas y a los usuarios más importantes del cártel, rastreó los pagos realizados a sicarios y descubrió como reclutaban adolescentes que acudían a campos de entrenamiento para formar parte del cártel.

Pese a ello, pasaron cinco meses hasta que la compañía tomó medidas que, aunque no eliminaron por completo la actividad del cártel en sus redes, consiguieron interrumpir el funcionamiento de su red. Desde entonces, CJNG ha creado nuevas páginas en Facebook con contenidos similares a los mencionados.

Trata de personas en Oriente Medio

Aparte de la efectividad y celeridad de sus medidas, una crítica constante en The Facebook Files es como la compañía no toma medidas ante algunos casos hasta que amenaza con estallarle y formar una polémica de grandes dimensiones.

Es lo que ha sucedido con el aumento de las actividades relacionadas con la trata de seres humanos en Oriente Medio en los últimos años. En Facebook se podían encontrar agencias de empleo que ofrecían los servicios de personas coaccionadas, mostrando sus imágenes y describiendo sus habilidades para el “trabajo”. Víctimas cuyo contrato con la agencia de empleo era vendido a “propietarios” y a menudo terminaban en condiciones de semiesclavitud como trabajadoras del hogar.

Facebook no dio una respuesta contundente ante estas prácticas hasta que Apple la amenazó con retirar sus aplicaciones de la Apple Store después de que la BBC informara de estos casos de trata de seres humanos.

La compañía reconoció en un documento interno que era conocedora del problema antes de que BBC contara la historia.

Violencia contra minorías étnicas e individuos

Tigray (Tigre) es una de las diez regiones étnicas de Etiopía y se encuentra en un abierto conflicto contra el gobierno de Kenia que amenaza con transformarse en una guerra étnica. Facebook ha sido el medio por el que grupos asociados con el gobierno etíope incitan al odio contra esta minoría. Publicaciones virales en las que se les acusa de diferentes crímenes y entre cuyas reacciones se promovía su exterminio.

Mientras se recrudece la situación en Tigray, Facebook alega la dificultad que tiene en Etiopia y otros países para moderar contenido en lugares en los que conviven muchos dialectos y lenguas, dado que en esos países no cuenta con los suficientes empleados para abordar el contenido en todas las lenguas que se utilizan.

A pesar de que utiliza sistemas de inteligencia artificial para detectar las prácticas que rompen sus políticas de uso, éstos no cubren la mayoría de lenguas que se emplean en Faceboook por todo el mundo.

Algo parecido sucede también en los países de habla árabe, dado que la mayoría de sus moderadores hablan el árabe que se emplea en Marruecos y hay muchos dialectos que no pueden comprender y escapan a su control. O se cometen errores al malinterpretar y se eliminan páginas y contenidos que en realidad son inofensivos.

Otro caso reseñable es el sucedido en Vietnam con las publicaciones de Bui Van Thuan, crítico con el gobierno de su país. Durante nueve meses, Facebook impidió que el resto de usuarios pudieran acceder a sus publicaciones tras recibir miles de quejas por las mismas. En documentos internos se describe la situación como un caso de acoso sistemático hacia Bui Van Thuan por parte de entidades militares y gubernamentales de Vietnam. Según the Wall Street Journal, Facebook permitió estas prácticas a cambio de que el gobierno de Vietnam dejara de ralentizar los servidores que la compañía emplea en un país en el que está experimentando un rápido crecimiento.

Estos son solo algunos ejemplos de las múltiples situaciones en las que Facebook no está a la altura de lo que exigen sus políticas de uso y que The Facebook Files viene denunciando. La tormenta para Facebook, continúa.