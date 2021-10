Llega a España la autocaravana más ecológica del mundo

No es la primera vez que el Solar Team Eindhoven, un equipo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Eindhoven, sorprende. Ellos son los responsables del Lightyear, un vehículo solar capaz de recorrer un circuito durante 9 horas a 85 km/h sin parar. Y ahora han desarrollado la autocaravana más ecológica del mundo: Stella Vita.

Completamente autosuficiente y de emisiones cero, Stella Vita está completamente equipada para dos personas. En un día soleado, el vehículo puede recorrer 730 kilómetros sin depender de estaciones de carga, generando suficiente energía solar para conducir, ducharse, ver la televisión e, incluso, hacer café. Y, para quienes quieran llegar pronto a destino, la velocidad máxima es de 120 km/h.

Para demostrar su funcionamiento y las prestaciones, el equipo de Solar Team han emprendido una ruta por Europa saliendo desde Holanda, recorriendo miles de kilómetros hasta llegar al punto más meridional de España, Tarifa. Y en estos días se puede verla en La casa del reloj.

Cortesía de Bart van Overbeeke FOTO: Bart van Overbeeke Fotografie foto: STE / Bart van Overbeeke

Stella Vita tiene un techo solar que le permite cargarse mientras viajamos. Cuando nos detenemos, el techo se despliega y duplica su superficie para conseguir una carga más rápida. El techo tiene una altura de 2,5 metros, lo que permite estar debajo de él (aún en el interior) y actúa como cubierta ante la lluvia o el sol en el exterior.

Antes de su llegada a la capital, pudimos hablar con Kjell Revenberg, capitán del Solar Team quien nos comentó que para su desarrollo “han tenido en cuenta la aerodinamia y los materiales para aligerar lo más posible el vehículo. También logramos reducir el uso de piezas mecánicas con dos motores que se conectan directamente a las ruedas. De ese modo también reducimos el desgaste de las piezas”.

Cortesía de Bart van Overbeeke FOTO: Bart van Overbeeke Fotografie foto: STE / Bart van Overbeeke

El equipo Solar Eindhoven lleva años trabajando en vehículos solares. El Lightyear antes mencionado ha ganado varias veces el campeonato mundial de coches solares, lo que les permitió desarrollar coches eléctricos con paneles solares integrados.

“Creemos que la transición hacia un futuro sostenible puede y debe ser más rápida – nos explica Revenberg –. Nuestra intención es adelantarnos de cinco a diez años a la industria para mostrar lo que es tecnológicamente posible. Por ahora no tenemos planes de llevar a cabo una producción en masa, pero ya sabemos lo que ha ocurrido con Lightyear, que se ha convertido en una empresa por lo que no podemos decir que eso no sucederá con Stella Vita”.

Lo más interesante de Stella Vita es que funciona 100% con energía solar lo que reduce a 0 todas sus emisiones ya que las cargas eléctricas no siempre proceden de fuentes completamente verdes. El único obstáculo es la carga de la batería solar. “Con los paneles completamente extendidos – añade Revenberg – la batería se carga en unos dos días. Pero en carretera, si hay sol, los paneles también se cargan y permiten conducir unos 130 kilómetros”. A medida que los paneles solares sean cada vez más efectivos en su ritmo de carga y su capacidad de conversión de energía, Stella Vita será un paisaje común más que un prototipo. Uno con todas las comodidades, eso sí.