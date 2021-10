Carlos Izquierdo: “Las mejores herramientas de digitalización están en el sector privado”

El mundo está sumido desde hace dos décadas en un proceso de digitalización sin precedentes que se ha acelerado en los últimos dos años, tras la llegada de la pandemia. Videollamadas, optimización de procesos, almacenamiento en la nube... estas y muchas otras herramientas han mejorado la vida de millones de personas y han facilitado el desarrollo de la economía. Y detrás de ellas se encuentran empresas que un día decidieron arriesgar por su producto. Para reconocer el trabajo de estos emprendedores, LA RAZÓN entregó este miércoles los V Premios Tecnología, en los que fueron galardonadas 26 empresas punteras españolas e internacionales.

El evento estuvo presidido por Carlos Izquierdo Torres, consejero de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid y fue clausurado por Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN. También acudió al evento, celebrado en el Hotel Eurostars Madrid Tower, el consejero delegado de LA RAZÓN, Andrés Navarro, y la encargada de presentar la gala fue Angie Rigueiro.

“Apostar por la transformación digital es apostar por el crecimiento, por la competitividad y por el empleo. No tenemos que tener miedo a los cambios, ni a la revolución digital, que ya está aquí y está tan presente, porque si uno mira a la historia, uno ve que cada vez que ha habido una revolución la sociedad ha mejorado”, arrancó Carlos Izquierdo.

Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN (i); Carlos Izquierdo, consejero de Administración Local y Digitalización de la CAM (c) y Andrés Navarro, consejero delegado del periódico (d). FOTO: la razo La Razón

El consejero destacó el papel de la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, en el desarrollo tecnológico de Madrid, una Comunidad que aspira a ser epicentro de la digitalización, no solo en España, sino también en Europa. “En Madrid, sabemos que las mejores herramientas de la digitalización están en el sector privado, y por eso queremos contar con todas las empresas de la región, porque ahí está el verdadero talento”, aseguró.

Tras la presentación de los 26 galardones, Francisco Marhuenda cerró el acto con una reflexión sobre la importancia de tener ciudadanos que apuesten por la tecnología, a los que deben unirse los gobiernos para facilitarles el desarrollo de sus proyectos. “A las administraciones les podemos pedir muchas cosas: un marco legal que favorezca el desarrollo empresarial, una normativa laboral que sea útil... Pero al final, si no hay emprendedores que se quieran arriesgar, si no hay gente con imaginación que invente o que vea nuevas soluciones, no avanzaremos como sociedad”.

Estas fueron las empresas premiadas de los V Premios de Tecnología de LA RAZÓN:

1. PwC ESPAÑA – Premio Firma Líder En Consultoría De Ciberseguridad

2. FUJITSU ESPAÑA – Premio Liderazgo En Soluciones De Digitalización Del Puesto De Trabajo.

3. WE ARE MARKETING (Part of WAM GLOBAL) – Premio Mejor Agencia De Marketing Digital 2021.

4. ESCUELA MADRILEÑA DE DECORACIÓN – Premio de Escuela Líder en Formación On Line.

5. NH HOTELES – A la Innovación Tecnológica por la plataforma Mobile Guest Service.

6. SOLVENTA GRAF – Mejor Provedor De Maquinarias Artes Gráficas En España.

7. NFON IBERIA – Premio A La Digitalización En Comunicación Cloud Empresarial.

8. MERIDIEM GAMES – Premio Caso De Éxito Empresarial En La Industria Del Videojuego.

9. INVICTA ELECTRIC – Premio Liderazgo En Soluciones De Movilidad Sostenible.

10. INMUNE INSTITUTE – Premio a la educación en tecnología e innovación.

11. SHAMIR OPTICAL ESPAÑA – Premio A La Innovación Tecnológica En El Sector Óptico, Destacando La Tecnología Metaform.

12. ENTELGY – Premio En Transformación Digital Segura.

13. ARTAL SMART AGRICULTURE – Premio Innovación Biotecnológica En Agricultura.

14. GEXBROK – Premio Al Modelo Empresarial Innovador: La Red Elite De Gexbrok.

15. ANDSOFT – Premio Al Liderazgo En Soluciones De Gestión Global Para Transporte.

16. VMWare – Premio Al Liderazgo En Software De Infraestructura Hiperconvergente.

17. EIGP (ESCUELA INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS) – Premio Al Liderazgo En Formación En Dirección Y Gestión De Proyectos.

18. GROCASA HIPOTECAS – Premio Al Mejor Modelo De Negocio Digital.

19. JAGGAER – Premio Empresa Líder En Soluciones De Gestión Del Aprovisionamiento.

20. 8 BELTS – Premio Mejor Software Para El Aprendizaje De Idiomas.

21. ASSA ABLOY / YALE – Premio A La Mejor Marca De Soluciones Inteligentes De Cierre Y Seguridad, Yale Parte De Assa Abloy, Por Linus® Smart Lock.

22. RECREATIVOS FRANCO – Premio A La Innovación Tecnológica En El Sector Del Entretenimiento Y Ocio.

23. ANAI (ASOCIACIÓN NACIONAL DE AGENTES INMOBILIARIOS) – Premio Ceo Del Año En Sector Inmobiliario. Vicenç Hernandez Reche, Presidente De Anai.

24. AURAQUANTIC – Premio A La Mejor Plataforma Low Code.

25. SIVSA – Premio I+D+I En Tecnología Blockchain.

26. DES 360- DISTRIBUTION ECOMMERCE SOLUTION 360 – Premio Al Mejor Asesoramiento Estratégico En Proyectos Digitales.